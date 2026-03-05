Diputados se enfrentan en el Congreso durante debate para elegir magistrados a la CC

La discusión por la elección de magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) provocó momentos de tensión en el Congreso de la República, donde diputados protagonizaron enfrentamientos verbales y reclamos durante la sesión plenaria, en medio de desacuerdos por el desarrollo del debate y la duración de las intervenciones.

El ambiente se tornó tenso cuando varios legisladores manifestaron inconformidad por la forma en que se conducía el debate previo a la votación. La discusión subió de tono cuando los diputados David Illescas y Elmer Palencia protagonizaron un cruce de palabras en el hemiciclo, lo que obligó a otros parlamentarios a intervenir para evitar que el incidente escalara a una confrontación mayor.

La tensión también se trasladó hacia la Junta Directiva del Congreso, donde diputados oficialistas se acercaron al estrado para reclamar por decisiones relacionadas con el manejo de la sesión. El presidente del Congreso, Luis Contreras, ordenó someter a votación la propuesta de limitar a cinco minutos el tiempo de intervención de cada legislador; sin embargo, algunos diputados cuestionaron que la votación se cerró apenas segundos después de iniciada.

El desacuerdo se produce en medio del proceso para elegir a los nuevos magistrados titular y suplente ante la CC, una decisión clave dentro de las elecciones de segundo grado que se desarrollan en el país.

Hasta el momento, los diputados no han logrado consensos para avanzar en la designación, mientras la discusión continúa marcada por señalamientos entre bancadas y prolongadas intervenciones en el pleno.

Durante la sesión, el diputado Samuel Pérez intervino durante casi tres horas, lo que también generó reclamos entre legisladores que cuestionaron la duración de los discursos.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso se concentraron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades ancestrales y estudiantes de la Universidad de San Carlos, quienes observan el desarrollo de la jornada en la que se prevé la elección de magistrados para la CC.

Oficialistas siguen retrasando la sesión del @CongresoGuate qué ha dado pie a reunión de Jefes de Bloque en el hemiciclo qué no ha terminado. La @CC_Guatemala ordenó al Congreso sesionar y cumplir con toda la agenda que incluye elección de magistrados.



Fotografías: Byron Baiza pic.twitter.com/bYt2s7bODo — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 5, 2026

#Congreso | Se genera un cruce de palabras entre los diputados David Illescas y Elmer Palencia durante la sesión plenaria. Otros parlamentarios intervienen para evitar que la discusión escale a un conflicto mayor. pic.twitter.com/FnNRS6J0K0 — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 5, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

