Comisión de Postulación abre recepción de impugnaciones contra 49 aspirantes a fiscal general

Comisión de Postulación para fiscal general detalla fechas para presentar impugnaciones contra aspirantes.

La Comisión de Postulación para fiscal del MP durante una de sus reuniones. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP) publicó este lunes 9 de marzo, en el Diario de Centro América, el listado de los profesionales incluidos en la nómina de participantes en el proceso de selección, en virtud de que reunieron los requisitos previstos en la ley y exigidos en la convocatoria.

De acuerdo con la postuladora, la presente publicación se efectuó para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento lo haga saber por escrito a esta Comisión, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 14, 16 y 17 de las normas internas de la postuladora.

Las impugnaciones deberán presentarse del martes 10 al jueves 12 de marzo, en horario de 8 a 15.30 horas, en el módulo de recepción de documentos de la Comisión habilitado en el primer piso del Palacio de Justicia, en la 21 calle 7-70, zona 1, Centro Cívico, ciudad de Guatemala.

Además, se convoca a las y los postulantes para que se presenten a efectuar la prueba psicométrica el martes 24 de marzo en la sede de la Escuela de Estudios Judiciales, en el lote 12, finca San Gaspar, aldea Santa Rosita, zona 16, a partir de las 9 horas.

La entrevista pública se llevará a cabo del lunes 6 al jueves 9 de abril en la sede de la Comisión de Postulación —Sala de Vistas del edificio Palacio de Justicia—, a partir de las 10 horas, de conformidad con la programación que será notificada al correo electrónico del aspirante.

De acuerdo con el listado publicado, 49 aspirantes continúan en el proceso para optar al cargo de fiscal general, puesto que actualmente ocupa Consuelo Porras, quien se postuló con la intención de un nuevo período.

La elección del nuevo fiscal general y jefe del MP queda en manos del presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien deberá elegir al nuevo funcionario entre una lista de seis candidatos que elaborará la Comisión de Postulación.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Comisión de postulación Comisión de Postulación de Fiscal General Comisión de Postulación para Fiscal General Elecciones de segunda grado 2026 Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado en Guatemala Fiscal general 

