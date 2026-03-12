Congreso acordó repartir cuotas de poder con la elección de los magistrados del TSE

El próximo Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó satisfechos a diputados oficialistas y de oposición, quienes tras varias horas de negociación pactaron la elección de los magistrados que estarán en funciones del 2026 al 2032.

Los diputados coinciden en que la tarea de las futuras autoridades electorales no será sencilla, pues tendrán que coordinar los próximos dos eventos de elecciones generales en Guatemala.

Pero tanto los oficialistas como la oposición dejaron de lado sus diferencias de criterios y concretaron la elección de los magistrados del TSE, al conseguir votaciones que van de los 130 a los 155 votos para los magistrados titulares.

Los elegidos son Mario Alexander Velásquez Pérez; Roberto Estuardo Morales Gómez; Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo; Karin Virginia Romero Figueroa; y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Fuentes legislativas de las dos facciones más grandes del Congreso coinciden en que la integración de este futuro TSE se encuentra "equilibrado" con dos magistrados electos por el oficialismo, dos de la oposición y uno más en común acuerdo.

Los propuestos por oficialistas fueron Rivera Acevedo y Jiménez Villalta; mientras que los de la oposición son Morales Gómez y Romero Figueroa, señalan las fuentes del Congreso.

El único que fue propuesto de común acuerdo es Velásquez Pérez, quien es actualmente el Secretario General del TSE y quien dio acompañamiento a la actual magistratura durante el proceso electoral y la defensa de los resultados.

Diputados de la facción Raíces previo a la votación de magistrados del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

La elección de los suplentes quedó integrada por Giovanni Francisco Soto Santos; Joaquín Rodrigo Flores Guzmán; Francisco Javier Puac Choz; Sergio Amadeo Pineda Castañeda; y Alfredo Skinner-Klée.

De los suplentes, fuentes legislativas tan solo identifican a Puac Choz como un candidato afín al oficialismo, siendo vicepresidente de la actual Junta Directiva del colegio de abogados.

Oficialistas: Primera presidencia

El TSE se integra por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, todos ellos están para cumplir con una magistratura de seis años, pero solo los titulares ascienden a la presidencia.

Este cargo es rotativo entre los magistrados titulares, comenzando con el de mayor edad hasta llegar al más joven de los electos. Cada uno pasará poco más de un año en el cargo.

Quien ocupa la presidencia no tiene doble voto, pero sí tiene la facultad de convocar a sesiones de pleno y proponer la agenda, buscando dar prioridad a ciertos temas y engavetar otros.

Los registros de la organización Guatemala Visible identifican que la magistrada de mayor edad es Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, por tener 67 años.

Ella va a dirigir el TSE para la futura convocatoria a elecciones generales del 2027 y coordinará las sesiones de pleno cuando se discutan apelaciones, para confirmar o excluir candidaturas.

Los diputados eligen magistrada titular del @TSEGuatemala a Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, recibe 155 votos.



Fotografía: @guatevisible pic.twitter.com/OGBUeTWTP3 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 11, 2026

Ella fue propuesta tras las negociaciones oficialistas que lograron dejar fuera de la lista a Eva Recinos, actual magistrada de Mayor Riesgo y exjueza penal, cuestionada por grupos sociales por resoluciones presuntamente a favor de políticos.

Los actores y bancadas que negociaron del lado oficialista son los diputados Nery Ramos; Adim Maldonado; Movimiento Semilla; Raíces; Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS); Cabal; y otras bancadas aliadas.

Oposición: Segunda presidencia

La primera presidencia de TSE estaría culminando poco antes de las elecciones generales del 2027, dando paso a una potencial segunda vuelta y oficialización de dichos resultados electorales.

La oposición también intensificó sus encuentros previo a la elección de magistrados del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

El magistrado que tendrá a su cargo la presidencia en esa etapa de los futuros comicios es Roberto Estuardo Morales Gómez, quien tiene 60 años. Él fue electo por 130 diputados, la menor cantidad de votos de los titulares.

Los diputados respaldan a Roberto Estuardo Morales Gómez, magistrado que votó a favor de excluir a las ciencias afines de las elecciones del Cang, y es electo magistrado titular del @TSEGuatemala con 130 votos a favor. pic.twitter.com/MEd5fpSt31 — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 11, 2026

Entre ellos se contabiliza el voto a favor de seis diputados de la facción de Movimiento Semilla: Raúl Barrera, Duvalier Castañon, José Carlos Sanabria, Olga Villalta, Luis Ventura y Victoria Palala.

La diputada Palala fue consultada y dio su versión. “Sí, es una elección compleja, se necesitan 107 votos. Para lograr la elección se deben de alcanzar consensos, y para poder tener mayoría calificada para magistrados como Quelvin, Mariella, Puac y Alexander, había que lograr acuerdos”, reconoció.

Victoria Palala de Movimiento Semilla en reunión con integrantes oficialistas, incluida la facción Raíces. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Morales Gómez ha destacado ante la opinión pública en las últimas semanas por respaldar desde una sala penal, donde actualmente es magistrado, un amparo que dejó fuera de las elecciones del colegio de abogados a los profesionales afines.

Fuentes legislativas atribuyen que los actores principales de la negociación a favor de la oposición destacan los diputados Elmer Palencia; Álvaro Arzú Escobar; Allan Rodríguez y su facción de Vamos; la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre otros.

Expectativas

El diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor y segundo vicepresidente del Congreso, dijo estar satisfecho con las negociaciones alcanzadas que concluyeron con la elección de los magistrados del TSE.

Aunque algunas fuentes no mencionaron a Luis Contreras, presidente del Congreso, como uno de los actores clave de las negociaciones, Palencia reconoce el trabajo de Contreras por promover el diálogo.

El vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, durante la sesión para la elección de magistrados al TSE. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Hubo una metodología de cuotas. El presidente del Congreso hizo un esfuerzo para buscar consensos en las dos facciones más grandes del Congreso; dígase grupos afines a oficialismo y los que somos de oposición”, dijo Palencia.

El diputado asegura que su bancada ha cumplido una función de "oposición constructiva”, teniendo altas expectativas sobre el trabajo de los futuros magistrados.

“Mientras más informada es la ciudadanía de cómo son los procesos electorales podemos tener un proceso más democrático. La participación ciudadana va a sanar el proceso y transparentar todos los procesos que se traducen a la voluntad popular”, señaló.

Por su parte Nery Ramos, primer vicepresidente del Congreso e integrante del bloque partido Azul, dijo que se llegó a los consensos luego del diálogo y estudiar la hoja de vida de los candidatos.

Nery Ramos fue dos años presidente del Congreso y ahora es el primer vicepresidente. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Sobre todo que en su trayectoria de vida laboral y de servicio al país hayan demostrado precisamente criterios de objetividad e imparcialidad. Habrá algunos que quizá no llenan esas calidades; sin embargo, fueron el fruto de un consenso de la mayoría y corresponde respetar”, dijo.

Ramos explicó que la elección se hizo sobre 17 candidatos, excluyendo a tres que fueron sancionados a nivel internacional y sobre los que pesa un aparente veto de la embajada de los Estados Unidos.

“Son las personas que han quedado electas y esperamos que sean esclavos de la Constitución, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que no se instrumentalice esa institución para bloquear partidos o para bloquear candidatura”, dijo Ramos.

José Carlos Sanabria y Nery Ramos en la pasada sesión de Congreso cuando fueron electos magistrados de la CC. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

En la pasada elección de Cortes, en el 2024, líderes oficialistas dijeron que calificaban esa elección positiva al tener “cortes balanceadas”, ahora con la elección del TSE, según el oficialista Sanabria, están satisfechos.

“Nosotros estamos satisfechos porque alcanzamos un acuerdo, estamos satisfechos porque se han electo, en este caso, magistrados que han asumido un compromiso fundamental con la democracia, con el sistema electoral y en este sentido nosotros hemos depositado la confianza y la responsabilidad recae en este momento en ellos”, indicó.

Integrantes de la Junta Directiva del Congreso creen que los elegidos, tantos titulares como suplentes, serán juramentados el próximo martes para que puedan tomar funciones el viernes 20 de marzo.