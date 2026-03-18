TSE desarrolla reunión de transición, a puerta cerrada, con los magistrados titulares electos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) celebra una reunión de transición con las autoridades electas tras ser juramentadas ante el Congreso, pero el acercamiento entre las autoridades salientes y la nueva administración se desarrolla a puerta cerrada.

Los medios de comunicación presentes lograron documentar, este 18 de marzo, el ingreso de tres magistrados titulares electos; sin embargo, Comunicación Social del TSE confirmó que ya se encuentran presentes los cinco titulares electos.

El dato oficial del TSE da cuenta que aproximadamente al mediodía comenzó la reunión y que en la misma estarían presentes los cinco magistrados titulares electos y los cinco magistrados titulares salientes.

Hasta ahora, comunicación social del TSE no ha compartido alguna fotografía oficial que confirme la presencia de los 10 profesionales, y no se ha permitido que los medios de comunicación tuvieran acceso al encuentro para documentarlo.

La magistratura saliente se encuentra conformada por los magistrados Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Blanca Alfaro. Tan solo la última magistrada ha logrado permanecer en el cargo los seis años seguidos.

Los otros cuatro titulares fueron apartados de sus funciones electorales aproximadamente dos años, debido a un proceso penal que les abrió el Ministerio Público (MP) por aparentes anomalías en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

Ese sistema tuvo un costo de Q148 millones, que según las sospechas de los agentes investigadores, pudo estar sobrevalorado. El proceso comenzó en la vía penal y recientemente el caso fue trasladado a otra vía judicial a favor de los cuatro magistrados.

La nueva magistratura está integrada por Mario Alexander Velásquez, Roberto Estuardo Morales, Mariella Josabeth Rivera, Karin Romero Figueroa y Quelvin Jiménez Villalta.

Temas pendientes

En el 2025 el TSE informó que estaría elaborando su propio sistema Trep para las elecciones generales del 2027, pero hasta ahora se desconoce el avance de este sistema informático.

También el nuevo pleno del TSE deberá de analizar las reformas a los reglamentos electorales presentados hace unas semanas y tendrá que tomar decisiones sobre partidos políticos que deberían ser cancelados o que corren el riesgo de ser suspendidos temporalmente por falta de afiliados.

Fuentes han informado que el próximo viernes 20 de marzo se celebrará el cambio de magistratura y traslado de mando en el Palacio Yurrita, donde opera la sede central del TSE.

El evento está previsto para las 9 horas, pero hasta este momento Comunicación Social del TSE no ha informado a los medios de comunicación sobre los actos de transición y toma de posesión de las nuevas autoridades electorales.