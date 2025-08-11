MP pide al TSE detalles sobre Raíces, el nuevo comité impulsado por exintegrantes de Semilla

El Ministerio Público solicitó al Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) información relacionada con el estatus actual de Raíces, comité para la formación de un nuevo partido político que busca convertirse en la alternativa del oficialismo para las próximas elecciones.

El Departamento de Organizaciones Políticas del TSE respondió al ente investigador que aún se encuentra en el proceso de revisión de la minuta, requisito previo para que Raíces pueda escriturar su constitución como comité pro formación de partido político.

El grupo, integrado en su mayoría por exmiembros del partido cancelado Movimiento Semilla, celebró su primera asamblea el 25 de mayo último y remitió el acta al TSE con el fin de recibir el aval y así continuar el proceso hacia su constitución con miras al proceso electoral del 2027.

Actualmente, el secretario general del comité es el legislador oficialista Samuel Pérez. También lo integran otros diputados, entre ellos Andrea Villagrán, Andrea Reyes, Román Castellanos y Laura Marroquín.

“Estamos apenas en el primer paso para constituir Raíces y ya nos tiene pánico el MP y los enemigos de Guatemala. No nos van a detener”, publicó Pérez en sus redes sociales, en respuesta al requerimiento de información.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre las razones del nuevo requerimiento del ente investigador.

Cabe recordar que el MP presentó en su momento una investigación contra el Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en la adhesión de unas cinco mil personas a esa agrupación política.

