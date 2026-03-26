Corte de Constitucionalidad deja sin vida legal al Movimiento Semilla, el partido del presidente Arévalo

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este jueves 26 de marzo la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla, con el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia, al rechazar las dos últimas acciones legales con las que la agrupación buscaba participar en las elecciones generales del 2027.

Con su resolución, la CC confirmó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar dictada en el proceso.

Las resoluciones establecen que la decisión fue emitida conforme a derecho, debidamente fundamentada y dentro del ámbito penal, sin invadir las funciones del Tribunal Supremo Electoral.

Las dos acciones fueron rechazadas de manera unánime por los cinco magistrados titulares.

Previo a las resoluciones de este jueves de la CC, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había confirmado la cancelación del Movimiento Semilla, luego de haber rechazado un recurso de apelación que fue presentado el 29 de noviembre del 2024, pero que se conoció 15 meses después.

La acción del TSE reafirmó la decisión tomada por el Registro de Ciudadanos, sobre una orden emitida por el Juzgado Séptimo Penal de cancelar al partido político de gobierno.

La resolución fue conocida por los cinco magistrados titulares de la administración saliente del TSE, siendo una de las últimas resoluciones firmadas por Gabriel Aguilera, Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Blanca Alfaro, esta última votando de manera disidente.

La apelación no era nueva para el TSE. Estuvo detenida por un año y tres meses, pero se resolvió un día después de que el Congreso eligió a los nuevos magistrados del órgano electoral.

De los cinco magistrados salientes, dos buscaron su reelección: Gabriel Aguilera e Irma Palencia, quienes integraron el pleno para conocer la apelación después de que se desvaneció la posibilidad de repetir la nómina de candidatos al TSE.

Los argumentos

El documento justifica la decisión de las pasadas autoridades del TSE, al señalar que las autoridades del Registro de Ciudadanos no tuvieron otra opción que cumplir con la cancelación del partido.

Explican que la causa se produjo luego de una orden judicial emitida por el juez Fredy Orellana, en la que el Registro de Ciudadanos no pudo entrar a considerar el asunto.

De esa cuenta, en la parte resolutiva, el pleno decidió rechazar la apelación, confirmar la cancelación del partido político oficial, que parece tener menos posibilidades de llegar al próximo evento electoral del 2027.

El caso

El Ministerio Público (MP) comenzó un proceso judicial contra el partido político Movimiento Semilla, al indicar que había dudas sobre el proceso de origen de la agrupación política.

Una denuncia dejó en duda el proceso de afiliación de simpatizantes a la agrupación política, al detectar el ente investigador posibles irregularidades, como la inclusión de personas fallecidas.

El caso generó una serie de acciones penales contra integrantes de Movimiento Semilla, con algunos procesos que derivaron en sentencias condenatorias mediante aceptación de cargos.

La cancelación total del partido @msemillagt se da luego que la CC rechazó las últimas acciones con las que el partido tenía la esperanza de participar en las elecciones generales del 2027. Las dos acciones fueron rechazadas de manera unánime por los cinco magistrados titulares. pic.twitter.com/3Qq5U00Yto — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 27, 2026

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