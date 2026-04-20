Comienza votación para nómina a fiscal general con 12 aspirantes elegibles

Guatemala

Comienza votación para nómina a fiscal general con 12 aspirantes elegibles

La nota mínima para que un aspirante fuera considerado para integrar la nómina para fiscal general era de 75 puntos; nueve alcanzaron ese umbral y, por unanimidad, se incluyó a los tres perfiles con las calificaciones más cercanas.

|

time-clock

La comisión comenzó la sesión de este 20 de abril con hora y media de retraso. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

La postuladora que nomina seis candidatos a fiscal general tuvo que rebajar sus estándares porque solo nueve aspirantes alcanzaron la nota mínima de 75 puntos en la valoración de méritos académicos, profesionales y de proyección humana. La postuladora optó por incluir a los tres profesionales que obtuvieron los puntajes más cercanos a esa nota, para así tener a 12 profesionales elegibles.

Este lunes 20 de abril la postuladora prevé conformar la lista de los seis candidatos a fiscal general que se enviará al presidente Bernardo Arévalo para que efectúe el nombramiento.

El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) que sea nombrado por Arévalo permanecerá en funciones del 2026-2030. Comenzando ese periodo constitucional el próximo 17 de mayo.

En sus primeras reuniones la comisión acordó que la nómina de candidatos se integraría con al menos 12 aspirantes que alcanzaran la línea de corte.

LECTURAS RELACIONADAS

Comisión de postulación del MP 2026 vista de los integrantes en las mesas principales

Rigidez, formalismo y falta de estándares: por qué solo 9 aspirantes superan la nota mínima para fiscal general

chevron-right
Composición con los nueve aspirantes elegibles a fiscal general del Ministerio Público tras evaluación de la Comisión de Postulación

Quiénes son los nueve aspirantes a fiscal general que lograron la calificación para ser elegibles y qué falta para la nómina final

chevron-right

La comisión somete a votación el perfil de cada uno de los elegibles y cada comisionado se pronuncia a favor o en contra de su inclusión en la lista de candidaturas a fiscal general.

Para que un aspirante forme parte de la nómina de candidatos requiere al menos el voto a favor de 10 de los 15 comisionados, cantidad que no ha sido fácil de alcanzar en las últimas votaciones.

Los elegibles

Entre los 12 aspirantes que son elegibles como posibles candidatos a fiscal general destaca la actual jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, quien consiguió la nota más alta.

La actual fiscal general obtuvo una evaluación de 92.33 sobre 100, siendo la mejor evaluada de los 48 abogados que llegaron a esta etapa del proceso de renovación del MP.

Aunque la postuladora puede hacer la lista entre la cantidad de abogados elegibles que, si llegaron a la línea de corte, una acción de amparo busca que los comisionados integren la nómina con los seis mejor calificados.

LECTURAS RELACIONADAS

Amparos y denuncias marcan la última jornada de evaluación de la postuladora para fiscal general

chevron-right
Carlos Rivera, exmagistrado de la CSJ, cuestiona la evaluación de méritos de la comisión de postulación para fiscal general.

Video: Aspirantes cuestionan a la postuladora del MP por aparentes errores en la calificación de expedientes

chevron-right

Eso según una acción legal promovida por el abogado Raúl Falla, integrante de Fundación Contra el Terrorismo. Esta acción de amparo ingresó a la Corte de Constitucionalidad (CC) y la misma ya fue admitida a trámite.

Los aspirantes

  1. María Consuelo Porras – 92.33 puntos
  2. César Augusto Ávila Aparicio – 92.13 puntos
  3. Brenda Dery Muñoz Sánchez – 90.86 puntos
  4. Julio Rivera Clavería – 88.93 puntos
  5. Walter Paulino Jiménez Tejax – 86.73 puntos
  6. Gabriel Estuardo García Luna – 86.21 puntos
  7. Néctor Guilebaldo de León Ramírez – 79.69 puntos
  8. José Manuel Quinto Martínez – 79 puntos
  9. Henry Alejandro Elías Wilson – 76.85 puntos

Aspirantes elegibles que más se acercaron a los 75 puntos:

  1. Raúl Estuardo López Rodríguez – 74.26 puntos
  2. Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos – 73.73 puntos
  3. Zoila Tatiana Morales Baldizón – 70.28 puntos

Balance de fuerzas

La postuladora se integra con 15 comisionados, que necesitan tener al menos el consenso de 10 de ellos para la toma de decisiones, entre ellas la integración de cada uno de los seis profesionales de la nómina.

Esta comisión está presidida por la magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien se incorporó en la postuladora cuando ya estaba instalada, debido a que fue electa como presidenta del Poder Judicial el 16 de febrero.

También integran la comisión Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); junto a Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Cang.

A ellas se suman 12 decanos de las facultades de derecho, siendo Luis Lepe, de Universidad Regional; Arturo Saravia, de Universidad Francisco Marroquín (UFM); Luis Aragón Solé, de Universidad San Pablo; Henry Arriaga, de la USAC; Luis Ruano, de Universidad Mariano Gálvez (UMG); Mario García, de Universidad Rural; Enrique Sánchez Usera de Universidad Panamericana; José Andrés Reyes, de Universidad Da Vinci.

LECTURAS RELACIONADAS

AME1183. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 24/10/2025.- El nuevo ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, habla en una rueda de prensa este viernes, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Gobierno de Guatemala anunció que pedirá el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la búsqueda y captura de 16 pandilleros que permanecen prófugos tras escapar de una cárcel de máxima seguridad, hecho por que el fue renovado el Gabinete de Seguridad del país centroamericano. EFE/ Mariano Macz

Postuladora para fiscal general deja fuera a Marco Antonio Villeda y Julio Roberto Saavedra

chevron-right
AME6145. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 17/01/2026.- El ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, habla durante una rueda de prensa este sábado, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Gobierno de Guatemala afirmó que "no pactará" con los líderes de la pandilla Barrio 18 que protagonizan motines simultáneos en tres cárceles del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar sus privilegios. EFE/ Mariano Macz

Marco Antonio Villeda defiende falta de registro como abogado y evalúa acciones si queda fuera de elección de fiscal general

chevron-right

A ellos se suman José González, de Universidad de Occidente; Nery Anleu, de Universidad Mesoamericana; Pablo Maldonado de Universidad del Istmo (UNIS); y Julio Cordón, de Universidad Rafael Landívar (URL).

Estos últimos cuatro decanos se estrenaron en esta comisión de postulación, luego que sus respectivas universidades cambio a los anteriores decanos, algunos de ellos que habían sido denunciados en el proceso de elección de fiscal general del año 2022.

LECTURAS RELACIONADAS

La Comisin de Postulacin se ha reunido durante dos das para definir la nmina final de 6 candidatos para optar al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Pblico para el periodo 2022-2026 y que deber ser elegido por el Presidente de la Repblica. En la primera ronda de votacin, fueron elegidos Nector Guilebaldo de Len Ramrez, con 13 votos a favor; Jorge Luis Donado Vivar, actual Procurador General de la Nacin, obtuvo 12 votos a favor; Darleneene Apologa Monge Pinelo, obtuvo 14 votos a favor; Gabriel Estuardo Garca Luma, obtuvo 10 votos a favor; y Henry Alejandro Elas Wilson, obtuvo 12 votos a favor; siendo los primeros cinco postulantes en ser elegidos. Desde la segunda ronda, hasta la novena, no se ha tenido avance en la eleccin del sexto y ltimo integrante de la nmina final que ser presentada al mandatario de la nacin. A las 11 de la maana del jueves 21 de abril, Luis Aragn, Secretario de la Comisin de Postulacin, indic que se present un amparo en contra de la Comisin de Postulacin, donde se solicita que la nmina de aspirantes debe ser integrada por aquellos postulantes que obtuvieron alta calificacin y cumplen con los requisitos para optar al cargo. Se dio un plazo de seis horas a la comisin para trabajar un informe circunstanciado donde se explicar la forma en que se est conformando la nmina que se presentar al Presidente de la Repblica. El informe fue presentado a las 15:00 horas del jueves 21 de abril, cumpliendo el plazo de entrega. Desde la primera ronda de votacin, Consuelo Porras, actual Fiscal y Jefa del Ministerio Pblico, ha obtenido 8 votos a favor y 7 en contra. Segn la Ley de Comisin de Postulacin, los aspirantes deben tener dos terceras partes de los votos, es decir, 10 votos para integrar la nmina final de aspirantes. Mediante un consejo, se acord reiniciar con el proceso de votacin el sbado 23 de abril a partir de las 12:00 horas.

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

chevron-right

Postuladora termina de calificar aspirantes a fiscal general y busca integrar nómina de candidatos el 20 de abril

chevron-right

De esos 15 comisionados, 10 lograron aprobar una calificación que dejó fuera al candidato oficialista, Marco Antonio Villeda. Actual ministro de Gobernación y juez de carrera.

Villeda se inscribió como abogado ante la CSJ apenas el pasado 19 de febrero, por el que la postuladora decidió no aceptar sus décadas de trayectoria como juez de carrera.

Quienes apoyaron esa votación son los siguientes comisionados: presidenta de CSJ; Tribunal de Honor del Cang; Universidad Regional; Universidad de Occidente; UFM; Universidad San Pablo; USAC; Universidad Rural; Universidad Panamericana; y Universidad Da Vinci.

Del lado contrario, en la sesión del pasado 17 de abril, que no estuvieron de acuerdo con esa votación fue una minoría de cinco: presidenta del Cang; Universidad Mesoamericana; UNIS; URL; y UMG.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado 2026 Marco Antonio Villeda María Consuelo Porras Postuladora del MP 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS