Comienza votación para nómina a fiscal general con 12 aspirantes elegibles

La postuladora que nomina seis candidatos a fiscal general tuvo que rebajar sus estándares porque solo nueve aspirantes alcanzaron la nota mínima de 75 puntos en la valoración de méritos académicos, profesionales y de proyección humana. La postuladora optó por incluir a los tres profesionales que obtuvieron los puntajes más cercanos a esa nota, para así tener a 12 profesionales elegibles.

Este lunes 20 de abril la postuladora prevé conformar la lista de los seis candidatos a fiscal general que se enviará al presidente Bernardo Arévalo para que efectúe el nombramiento.

El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) que sea nombrado por Arévalo permanecerá en funciones del 2026-2030. Comenzando ese periodo constitucional el próximo 17 de mayo.

En sus primeras reuniones la comisión acordó que la nómina de candidatos se integraría con al menos 12 aspirantes que alcanzaran la línea de corte.

La comisión somete a votación el perfil de cada uno de los elegibles y cada comisionado se pronuncia a favor o en contra de su inclusión en la lista de candidaturas a fiscal general.

Para que un aspirante forme parte de la nómina de candidatos requiere al menos el voto a favor de 10 de los 15 comisionados, cantidad que no ha sido fácil de alcanzar en las últimas votaciones.

Los elegibles

Entre los 12 aspirantes que son elegibles como posibles candidatos a fiscal general destaca la actual jefa del MP, María Consuelo Porras Argueta, quien consiguió la nota más alta.

La actual fiscal general obtuvo una evaluación de 92.33 sobre 100, siendo la mejor evaluada de los 48 abogados que llegaron a esta etapa del proceso de renovación del MP.

Aunque la postuladora puede hacer la lista entre la cantidad de abogados elegibles que, si llegaron a la línea de corte, una acción de amparo busca que los comisionados integren la nómina con los seis mejor calificados.

Eso según una acción legal promovida por el abogado Raúl Falla, integrante de Fundación Contra el Terrorismo. Esta acción de amparo ingresó a la Corte de Constitucionalidad (CC) y la misma ya fue admitida a trámite.

Los aspirantes

María Consuelo Porras – 92.33 puntos César Augusto Ávila Aparicio – 92.13 puntos Brenda Dery Muñoz Sánchez – 90.86 puntos Julio Rivera Clavería – 88.93 puntos Walter Paulino Jiménez Tejax – 86.73 puntos Gabriel Estuardo García Luna – 86.21 puntos Néctor Guilebaldo de León Ramírez – 79.69 puntos José Manuel Quinto Martínez – 79 puntos Henry Alejandro Elías Wilson – 76.85 puntos

Aspirantes elegibles que más se acercaron a los 75 puntos:

Raúl Estuardo López Rodríguez – 74.26 puntos Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos – 73.73 puntos Zoila Tatiana Morales Baldizón – 70.28 puntos

Balance de fuerzas

La postuladora se integra con 15 comisionados, que necesitan tener al menos el consenso de 10 de ellos para la toma de decisiones, entre ellas la integración de cada uno de los seis profesionales de la nómina.

Esta comisión está presidida por la magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien se incorporó en la postuladora cuando ya estaba instalada, debido a que fue electa como presidenta del Poder Judicial el 16 de febrero.

También integran la comisión Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); junto a Alicia Franco, presidenta del Tribunal de Honor del Cang.

A ellas se suman 12 decanos de las facultades de derecho, siendo Luis Lepe, de Universidad Regional; Arturo Saravia, de Universidad Francisco Marroquín (UFM); Luis Aragón Solé, de Universidad San Pablo; Henry Arriaga, de la USAC; Luis Ruano, de Universidad Mariano Gálvez (UMG); Mario García, de Universidad Rural; Enrique Sánchez Usera de Universidad Panamericana; José Andrés Reyes, de Universidad Da Vinci.

A ellos se suman José González, de Universidad de Occidente; Nery Anleu, de Universidad Mesoamericana; Pablo Maldonado de Universidad del Istmo (UNIS); y Julio Cordón, de Universidad Rafael Landívar (URL).

Estos últimos cuatro decanos se estrenaron en esta comisión de postulación, luego que sus respectivas universidades cambio a los anteriores decanos, algunos de ellos que habían sido denunciados en el proceso de elección de fiscal general del año 2022.

De esos 15 comisionados, 10 lograron aprobar una calificación que dejó fuera al candidato oficialista, Marco Antonio Villeda. Actual ministro de Gobernación y juez de carrera.

Villeda se inscribió como abogado ante la CSJ apenas el pasado 19 de febrero, por el que la postuladora decidió no aceptar sus décadas de trayectoria como juez de carrera.

Quienes apoyaron esa votación son los siguientes comisionados: presidenta de CSJ; Tribunal de Honor del Cang; Universidad Regional; Universidad de Occidente; UFM; Universidad San Pablo; USAC; Universidad Rural; Universidad Panamericana; y Universidad Da Vinci.

Del lado contrario, en la sesión del pasado 17 de abril, que no estuvieron de acuerdo con esa votación fue una minoría de cinco: presidenta del Cang; Universidad Mesoamericana; UNIS; URL; y UMG.