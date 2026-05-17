Sector interreligioso realiza misa frente al MP en medio del relevo de fiscal general

El sector interreligioso Centinelas realiza este domingo una misa frente a la sede del Ministerio Público (MP), en la 15 avenida de la zona 1 de la capital, como parte de las actividades en el marco del relevo institucional con el fiscal general Gabriel García Luna al frente.

Durante la ceremonia, los participantes elevaron una oración en la que se escuchó la frase: “Pueblos dignos, que así sea, amén… Creen ustedes en el Dios de todos los pueblos, de todas las culturas, de todas las razas?”, como parte del mensaje central de la actividad.

Los organizadores indicaron que el acto busca pedir por un MP independiente, que actúe sin criminalizar y garantice la justicia, sin ser utilizado para intereses particulares, en alusión a la administración de la exfiscal general Consuelo Porras.

Primer mensaje

García Luna asumió la jefatura del MP a la medianoche de este domingo, marcando el cierre de la gestión de Porras.

Durante su primer discurso, emitido por video en la madrugada, el funcionario reconoció que recibe una institución con "heridas profundas" y enfatizó que su administración no se doblará ante presiones ni conveniencias.

"No inicia una administración más, inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca", sentenció ante la expectativa de los sectores civiles que custodiaron la transición.

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