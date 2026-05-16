En Directo | Se desarrollan actividades frente al MP ante salida de Consuelo Porras y llegada de Gabriel García Luna

La concentración coincide con la jornada en que finaliza la gestión de Consuelo Porras y se produce el relevo por parte de Gabriel García Luna como Fiscal General.

En el lugar, el grupo de personas permanece en el área donde se han instalado tarimas y equipo de sonido para llevar a cabo las actividades programadas para este día.

Distintos sectores sociales, estudiantes y organizaciones ciudadanas anunciaron actividades para este sábado frente a la sede central del Ministerio Público (MP), en la 15 avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona.

Luego de una extensa jornada marcada por resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), el rechazo de amparos provisionales contra el proceso de elección del fiscal general y la juramentación de García Luna por parte del presidente Bernardo Arévalo, organizaciones sociales convocaron a una serie de actividades frente al edificio de la Fiscalía para expresar su rechazo a la gestión de Porras.

Las actividades podrían extenderse hasta la noche, según las convocatorias difundidas por colectivos ciudadanos y organizaciones estudiantiles.

Los organizadores señalaron que se trata de una “fiesta de despedida” simbólica por el cierre de la administración de la fiscal, quien dejará el cargo tras ocho años al frente del MP.

La convocatoria ocurre en medio de un escenario político y judicial que se intensificó esta semana, luego de que la CC rechazara otorgar amparos provisionales relacionados con el proceso de renovación del fiscal general, lo que permitió mantener vigente la nómina que llevó al nombramiento de García Luna para el período 2026-2030. Tres magistrados emitieron votos razonados en los que cuestionaron el retraso con el que fueron programadas las acciones legales dentro del tribunal constitucional.

El pasado viernes 15 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo juramentó a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del MP. El mandatario afirmó que espera que el nuevo funcionario actúe con “claridad, sabiduría y una ética inquebrantable”, mientras que la nueva administración en el ente investigador comenzará oficialmente el domingo 17 de mayo a las 0 horas.

La manifestación se enmarca en los cuestionamientos de distintos sectores sociales, organizaciones civiles y actores internacionales, que durante los últimos años señalaron a la administración de Porras por supuestos retrocesos en la lucha contra la corrupción, criminalización de operadores de justicia y deterioro institucional.

15 de mayo 2026, 15:00h Actividades frente a sede del MP

Tras la convocatoria de organizaciones sociales y sectores estudiantiles, un grupo de ciudadanos ya se encuentra en el lugar este sábado 16 de mayo. El ambiente cuenta con tarimas instaladas y ambientación musical, en el marco de la jornada que marca el cierre de la gestión de Porras.