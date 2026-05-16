Ejército intercepta lancha con 52 paquetes de posibles ilícitos y detiene a seis tripulantes en el Pacífico

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Ejército intercepta lancha con 52 paquetes de posibles ilícitos y detiene a seis tripulantes en el Pacífico

El Ejército de Guatemala interceptó una embarcación con posibles ilícitos frente a las costas del Pacífico, con seis tripulantes de los cuales, según la PNC, cuatro son extranjeros.

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Ejército de Guatemala intercepta lancha Pacífico

El Ejército de Guatemala informó que interceptó una embarcación den el Pacífico con seis tripulantes y posible cargamento de droga. (Foto, Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

A través de la Marina de la Defensa Nacional, el Ejército de Guatemala interceptó una embarcación con posibles ilícitos frente a las costas del Pacífico guatemalteco, informó la entidad.

La acción se efectuó durante operaciones navales de rutina en aguas del océano Pacífico, a 330 millas náuticas, indicó la vocera del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), Pamela Figueroa.

Se indicó que la embarcación trasladaba posibles ilícitos e iban seis tripulantes a bordo, que son de diferentes nacionalidades.

Esta fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso judicial de conteo y pruebas de campo.

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La vocera agregó que la embarcación trasladaba 52 bultos, también conocidos como “tulas”.

"Estas acciones forman parte de las estrategias para combatir el crimen organizado transnacional y evitar que ese contenido llegue al mercado y sea consumido por la población", dijeron las autoridades del Ejército.

En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó, de forma preliminar en sus redes sociales, la captura de seis presuntos narcotraficantes, quienes eran los tripulantes de la embarcación con posibles ilícitos.

Los capturados son tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos, agregó la PNC.

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La embarcación y sus tripulantes fueron escoltados hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, informó el Mindef. (Foto, Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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