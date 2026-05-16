Ejército intercepta lancha con 52 paquetes de posibles ilícitos y detiene a seis tripulantes en el Pacífico

A través de la Marina de la Defensa Nacional, el Ejército de Guatemala interceptó una embarcación con posibles ilícitos frente a las costas del Pacífico guatemalteco, informó la entidad.

La acción se efectuó durante operaciones navales de rutina en aguas del océano Pacífico, a 330 millas náuticas, indicó la vocera del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), Pamela Figueroa.

Se indicó que la embarcación trasladaba posibles ilícitos e iban seis tripulantes a bordo, que son de diferentes nacionalidades.

Esta fue escoltada hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso judicial de conteo y pruebas de campo.

La vocera agregó que la embarcación trasladaba 52 bultos, también conocidos como “tulas”.

"Estas acciones forman parte de las estrategias para combatir el crimen organizado transnacional y evitar que ese contenido llegue al mercado y sea consumido por la población", dijeron las autoridades del Ejército.

Ahora



Preliminarmente y como resultado de operativos de agentes de PNC y la Marina de la defensa nacional del Ejército de Guatemala se reporta la captura a 6 presuntos narcotraficantes quienes eran los tripulantes de una embarcación pic.twitter.com/lGAH0qAiIM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 16, 2026

En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó, de forma preliminar en sus redes sociales, la captura de seis presuntos narcotraficantes, quienes eran los tripulantes de la embarcación con posibles ilícitos.

Los capturados son tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos, agregó la PNC.