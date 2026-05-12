Mujer estadounidense es capturada en el Aeropuerto La Aurora al intentar ingresar drogas ocultas en golosinas

Justicia

Mujer estadounidense es capturada en el Aeropuerto La Aurora al intentar ingresar drogas ocultas en golosinas

Autoridades capturaron en el Aeropuerto La Aurora a una mujer estadounidense que intentaba ingresar droga a Guatemala.

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HALLAN DROGA EN GOLOSINAS EN AEROPUERTO LA AURORA

Investigadora revisa equipaje que contenía golosinas con droga en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, reportaron este martes 12 de mayo la captura de una mujer estadounidense.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se registró durante un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

La aprehendida fue identificada como Kayla “N”, de 31 años, quien intentaba ingresar al país sustancias ilícitas ocultas en golosinas, añadió la PNC.

La PNC afirmó que durante la inspección localizaron 220 empaques de “mushroom gummies” con hongos psicotrópicos y marihuana.

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Además, hallaron tres empaques de “mine” con marihuana y 48 empaques de “peakers” que, según el informe, contenían heroína.

La PNC presume que el destino de la droga sería Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por lo que la investigación continúa.

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Estos operativos forman parte de las acciones permanentes para combatir el ingreso y distribución de drogas en el país, remarcó la institución.

El Ministerio Público informó que la Unidad Especial de Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos, en coordinación con la PNC efectuó la aprehensión de Kayla “N” en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

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Según la Fiscalía, la persona detenida arribó en un vuelo procedente de los Estados Unidos y, durante la inspección de su equipaje, se localizaron diversos productos que, al ser sometidos a la prueba de campo, dieron como resultado presuntivo positivo para heroína y marihuana.

Indicó que los fiscales coordinaron su traslado a la Torre de Tribunales, donde deberá solventar su situación jurídica, y remitieron el expediente a la fiscalía especializada correspondiente.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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