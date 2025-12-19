Justicia
Droga por mensajería: Agentes antinarcóticos decomisan marihuana oculta en furgón de encomiendas
Autoridades incautaron más de 40 libras de marihuana ocultas como encomiendas en un furgón de una empresa de mensajería, durante una inspección en la ruta Interamericana.
Agentes antinarcóticos inspeccionan un furgón donde iban los paquetes con marihuana ocultos como mensajería, durante un operativo en la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: PNC)
Diez paquetes de marihuana, con un peso superior a las 40 libras, fueron incautados durante una inspección efectuada en el kilómetro 75.4 de la ruta Interamericana, en Patzicía, Chimaltenango.
El hallazgo ocurrió durante un operativo en el Puesto de Control Interinstitucional, donde participan agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas y fiscales del Ministerio Público (MP).
La droga estaba oculta como encomiendas en el interior de un furgón de carga de una empresa de mensajería. Según las autoridades, el vehículo fue interceptado para revisión rutinaria y, al inspeccionar el compartimiento de carga, localizaron los paquetes con características sospechosas.
Las autoridades indicaron que ya se abrió una investigación para identificar a la persona que envió el cargamento. Aún no se ha informado si el conductor del vehículo fue detenido ni si el transporte fue consignado.
Más de 40 libras de marihuana incautadas en furgón de empresa de paquetería— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 19, 2025
Como resultado de revisiones en el Puesto de Control Interinstitucional donde participa la #SGAIA, SAT, Contraloría y fiscales, en el kilómetro 75.4 ruta interamericana, jurisdicción de Patzicia, pic.twitter.com/XeDNkKoKnt
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.