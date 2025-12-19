Droga por mensajería: Agentes antinarcóticos decomisan marihuana oculta en furgón de encomiendas

Diez paquetes de marihuana, con un peso superior a las 40 libras, fueron incautados durante una inspección efectuada en el kilómetro 75.4 de la ruta Interamericana, en Patzicía, Chimaltenango.

El hallazgo ocurrió durante un operativo en el Puesto de Control Interinstitucional, donde participan agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas y fiscales del Ministerio Público (MP).

La droga estaba oculta como encomiendas en el interior de un furgón de carga de una empresa de mensajería. Según las autoridades, el vehículo fue interceptado para revisión rutinaria y, al inspeccionar el compartimiento de carga, localizaron los paquetes con características sospechosas.

Las autoridades indicaron que ya se abrió una investigación para identificar a la persona que envió el cargamento. Aún no se ha informado si el conductor del vehículo fue detenido ni si el transporte fue consignado.

