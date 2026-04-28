Narcorepostería: implicados en venta de drogas en pasteles son ligados a proceso y enviados a prisión

Un juez de turno resolvió que presuntos integrantes de una estructura que comercializaba droga en diferentes presentaciones, como cocaína, metanfetamina y ketamina, sean investigados y enfrenten un proceso penal por la posible comisión de varios delitos.

La investigación señala que la estructura, para pasar desapercibida, comercializaba la droga a través de productos comestibles como pasteles, galletas, dulces y panqués, los cuales eran distribuidos por servicios de entrega a domicilio.

Las pesquisas indican que operaban mediante distribución a escala nacional y lo hacían por medio de empresas con apariencia lícita. Para promover sus productos, la organización utilizaba redes sociales y páginas web.

Tras la audiencia de primera declaración, se resolvió que los sindicados Alejandra Girón, Marcela Zaldívar, Marvin Juárez, Jackeline Santos y Sofía Salazar sean investigados por asociación delictiva y lavado de dinero u otros activos. Mientras que Cristian Ulúa será investigado por asociación delictiva y Byron Leonel Girón fue procesado por lavado de dinero. La judicatura de turno resolvió enviarlos a prisión mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público (MP).

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) Mario Luarca y Marlon Choto fueron ligados a proceso por incumplimiento de deberes; además, fueron beneficiados con arresto domiciliario.

El Ministerio Público tendrá un plazo de tres meses para la investigación y se programó la audiencia de etapa intermedia para el 7 de agosto a las 10.00 horas, en el Juzgado Séptimo Penal.

La organización criminal fue identificada por el MP como “Fairy Dust o Fairy Kitchen”, que tenía una finca en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde cultivaban la materia prima para su negocio.

Durante las diligencias de allanamiento se incautaron Q1 millón 295 mil 370 en efectivo, droga, productos de repostería con droga, una máquina para contar billetes, vehículos y otros indicios que forman parte de la investigación.