Sindicados en caso “Narco Red del Mar” son enviados a cárcel de Matamoros en espera de audiencia de primera declaración

Los sindicados en el caso denominado por el Ministerio Público como “Narco Red del Mar”, entre ellos un teniente del Ministerio de la Defensa Nacional, fueron enviados de manera provisional a la cárcel de Matamoros, en la zona 1 capitalina, mientras avanzan las diligencias judiciales en su contra.

Una fuente del Organismo Judicial confirmó este sábado 9 de mayo que la audiencia de primera declaración no será conocida por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno en Torre de Tribunales, debido a que será el órgano jurisdiccional que emitió las órdenes de captura el encargado de programar la diligencia para la próxima semana.

El operativo desarrollado en Escuintla permitió la captura de 11 personas, a quienes el ente investigador y la Policía Nacional Civil señalan de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos son sindicados de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita, facilitación de medios, conspiración para el tráfico ilícito, peculado por sustracción y delitos vinculados con trata de personas.

Autoridades también revelaron que esta estructura utilizaba embarcaciones para movilizar ilícitos por la costa del Pacífico guatemalteco.

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La investigación comenzó en el 2024 y continúa en desarrollo para determinar posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico transnacional.

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