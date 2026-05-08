Operativo Narco Red del Mar: cómo operaba estructura de narcotráfico en el Pacífico guatemalteco

Justicia

Operativo Narco Red del Mar: cómo operaba estructura de narcotráfico en el Pacífico guatemalteco

Las autoridades compartieron detalles del operativo que permitió la captura de una estructura dedicada al narcotráfico.

la Redacción

|

time-clock

CAPTURA CASO NARCORED DEL MAR

Presuntos narcotraficantes capturados en operativo Narco Red del Mar. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 8 de mayo, un operativo desarrollado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional, policías antinarcóticos e investigadores de la Fiscalía de Delitos Transnacionales del Ministerio Público permitió desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico que operaba en los puertos San José e Iztapa, Escuintla.

Añadió que efectuó 13 allanamientos para capturar a 11 personas señaladas de integrar la organización criminal, entre ellas el presunto cabecilla Allende “N”, alias “Allende”, así como supuestos coordinadores logísticos y operadores vinculados con el traslado de droga en lanchas pesqueras tipo tiburoneras.

También figuran entre los detenidos Miguel “N”, Jhonny “N”, Óscar “N”, Walter “N”, Abdías “N”, Otto “N”, Juan “N” y Félix “N”.

Los detenidos son requeridos por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociaciones delictivas, facilitación de medios y conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, según órdenes emitidas el pasado 5 de mayo, de acuerdo con el reporte policial. La operación fue denominada #NarcoReddelMar.

EN ESTE MOMENTO

AME9733. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/05/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Gabriel García Luna asumirá el MP con 3 retos urgentes tras salida de Consuelo Porras

Right
Novena magistratura de la Corte de Constitucionalidad

Exmagistrados recomiendan un diálogo abierto y priorizar los temas pendientes en la nueva CC

Right

En el lote 5, 3a avenida, zona 17, colonia Sabana Arriba, fue detenido el teniente del Ejército de Guatemala Juan “N”, de 31 años, alias “Canche”, requerido por peculado por sustracción, afirmó la PNC.

Las investigaciones revelaron que esta estructura utilizaba embarcaciones para movilizar ilícitos por la costa del Pacífico guatemalteco, aseguró la PNC.

Para leer más: Puerto Quetzal: ¿Cómo detectaron las 4.9 toneladas de cocaína la CBP de EE. UU. y antinarcóticos de Guatemala?

La PNC recordó que, como antecedente del caso, en el 2025 fueron localizados 898 kilos de cocaína en un inmueble conocido como “Rancho Allende”, propiedad del presunto cabecilla de la organización.

La investigación comenzó en el 2024 y continúa en desarrollo para determinar posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico transnacional, advirtió.

LECTURAS RELACIONADAS

Una llamada, droga y evidencia desaparecida: la cronología de la pugna del narco en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala

chevron-right
Parte de la cocaína incautada, valuada en US$86 millones, fue trasladada en helicóptero desde Puerto Quetzal hacia bodegas en la capital. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @mingobguate)

Por qué las incautaciones no reflejan el tráfico real de droga en Guatemala

chevron-right

Según la PNC, durante el operativo también fue capturado Mario “N”, requerido por un juzgado de Escuintla por un caso de violencia contra la mujer.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Escuintla Iztapa Narcotraficantes Narcotráfico Policía Nacional Civil Puerto San José 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '