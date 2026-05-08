Operativo Narco Red del Mar: cómo operaba estructura de narcotráfico en el Pacífico guatemalteco

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este viernes 8 de mayo, un operativo desarrollado por investigadores del Centro Antipandillas Transnacional, policías antinarcóticos e investigadores de la Fiscalía de Delitos Transnacionales del Ministerio Público permitió desarticular una estructura criminal dedicada al narcotráfico que operaba en los puertos San José e Iztapa, Escuintla.

Añadió que efectuó 13 allanamientos para capturar a 11 personas señaladas de integrar la organización criminal, entre ellas el presunto cabecilla Allende “N”, alias “Allende”, así como supuestos coordinadores logísticos y operadores vinculados con el traslado de droga en lanchas pesqueras tipo tiburoneras.

También figuran entre los detenidos Miguel “N”, Jhonny “N”, Óscar “N”, Walter “N”, Abdías “N”, Otto “N”, Juan “N” y Félix “N”.

Los detenidos son requeridos por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociaciones delictivas, facilitación de medios y conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, según órdenes emitidas el pasado 5 de mayo, de acuerdo con el reporte policial. La operación fue denominada #NarcoReddelMar.

En el lote 5, 3a avenida, zona 17, colonia Sabana Arriba, fue detenido el teniente del Ejército de Guatemala Juan “N”, de 31 años, alias “Canche”, requerido por peculado por sustracción, afirmó la PNC.

Las investigaciones revelaron que esta estructura utilizaba embarcaciones para movilizar ilícitos por la costa del Pacífico guatemalteco, aseguró la PNC.

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La PNC recordó que, como antecedente del caso, en el 2025 fueron localizados 898 kilos de cocaína en un inmueble conocido como “Rancho Allende”, propiedad del presunto cabecilla de la organización.

La investigación comenzó en el 2024 y continúa en desarrollo para determinar posibles vínculos con otras redes dedicadas al narcotráfico transnacional, advirtió.

Según la PNC, durante el operativo también fue capturado Mario “N”, requerido por un juzgado de Escuintla por un caso de violencia contra la mujer.