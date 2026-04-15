Una llamada, droga y evidencia desaparecida: la cronología de la pugna del narco en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala

Una cadena de hechos violentos registrada entre la tarde del 6 de abril pasado en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, dejó cuatro personas fallecidas, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) heridos y tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha capturados.

Los incidentes comenzaron en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, y se extendieron por distintos puntos del municipio y áreas cercanas, dejando vehículos con perforaciones por proyectil de arma de fuego, decomiso de armas de alto calibre abandonadas y cuerpos localizados en condiciones violentas.

El inicio: disparos y persecución

Eran las 17.10 horas del 6 de abril cuando se reportó un ataque armado en el kilómetro 20.5 de la ruta hacia San Pedro Sacatepéquez. Agentes de la PNC que patrullaban el sector escucharon disparos y por eso acudieron al área.

“Nos encontrábamos de recorridos de seguridad ciudadana en el sector de responsabilidad. Se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que inmediatamente se realizó un rastreo…”, detalla el parte policial.

Testigos indicaron que un vehículo blanco había participado en el ataque contra un picop del mismo color, lo que inició una persecución sobre la ruta hacia San Juan Sacatepéquez.

“Persecución sobre la ruta principal que conduce a San Juan Sacatepéquez y sobre el kilómetro 21.5… se localiza un vehículo con varias perforaciones”, añade el informe.

El hecho de las 17.35 horas: víctima al volver a casa

A las 17.35 horas, en el kilómetro 22 de la ruta hacia San Juan Sacatepéquez, un hombre murió cuando regresaba a su vivienda.

La víctima fue identificada como Cristian Alexander Muñoz Cruz, de 31 años, asesor de ventas, quien se conducía en motocicleta cuando, en medio del ataque armado, fue interceptado por uno de los responsables, quien le disparó y le robó el vehículo.

Según la investigación, dos presuntos pandilleros habrían participado en el hecho y posteriormente fueron capturados en posesión de un fusil AK-47.

De acuerdo con el reporte, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta con placa M-107MZF cuando también habrían atacado a agentes de la Comisaría 16 de la PNC.

En ese incidente resultaron heridos el oficial II Gerber Eliazar López Carreto, de 44 años, con una herida de bala en la pierna derecha, y el agente Antony Ariel García Bravo, con una herida de proyectil en la oreja derecha.

Tres presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha capturados son custodiados por agentes de la PNC tras los ataques armados registrados el 6 de abril en San Pedro Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El picop: sangre, balas y droga

Minutos después, en la zona 3 de San Pedro Sacatepéquez, fue localizado un picop blanco con múltiples impactos de bala. El vehículo presentaba perforaciones en vidrios, puertas y carrocería, además de manchas de sangre en su interior.

Dentro del automotor, los fiscales del Ministerio Público encontraron casquillos, proyectiles, un teléfono celular destruido y hierba seca, que luego se comprobó que era marihuana.

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El cementerio: cuerpos carbonizados

La mañana del 7 de abril, en el interior del cementerio de San Pedro Sacatepéquez, en el kilómetro 22.5, fueron encontrados dos cuerpos completamente carbonizados.

Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas habrían estado vinculadas con el ataque armado ocurrido el día anterior.

La mujer: una búsqueda que terminó en muerte

Horas después, en el kilómetro 27.5, en la ruta hacia Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, fue localizada una mujer fallecida por heridas de bala, identificada como Sheila Karina Ortiz Farelo.

Según la investigación, la víctima era conviviente de Ricardo Cruz, uno de los fallecidos en estos hechos y señalado como supuesto cabecilla de la estructura criminal.

De acuerdo con el parte policial, la mujer salió a buscarlo luego de recibir una llamada en la que este le pidió ayuda, tras haber sido atacado.

🚨 Persona fallecida 🚨



A la altura del kilómetro 27.5 de la ruta que comunica Santo Domingo Xenacoj con San Pedro Sacatepéquez, en una hondonada se localiza una mujer fallecida, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Santo Domingo Xenacoj a bordo de la unidad RD-106… pic.twitter.com/tZnm7Q7Gmf — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) April 7, 2026

La policía entrevistó al padre de Ortiz, quien relató que la víctima era maestra y conviviente de Cruz.

“Manifestando que era su hija ya fallecida. Karina Ortiz recibió una llamada de su novio de nombre Ricardo Cruz aproximadamente a las 16.00 horas, donde le indicaba que en el sector de San Pedro Sacatepéquez vecinos organizados lo habían golpeado y disparado con arma de fuego a su vehículo tipo picop P-911KDJ”, detalla el informe.

La reconstrucción de los hechos por el MP revela que Ortiz intentó rescatar a su conviviente, pero los encapuchados que controlan San Pedro Sacatepéquez la interceptaron, la bajaron del carro y posteriormente la golpearon.

El cadáver de la mujer fue hallado el domingo en una hondonada; unos niños que jugaban futbol vieron el cuerpo y alertaron a las autoridades.

El MP dijo que aún investiga la relación de Ortiz con los ataques armados. El cuerpo de la víctima fue hallado en el kilómetro 27.5, en la ruta que conduce de San Pedro Sacatepéquez a Santo Domingo Xenacoj.

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El MP llegó siete horas después a las escenas del crimen

De acuerdo con los fiscales del MP, llegaron siete horas después a las escenas del crimen, debido a la inseguridad. Señalaron que la Policía aún no había tomado el control del sector, donde opera un grupo criminal que se hace pasar por vecinos organizados.

El fiscal a cargo también indicó que la demora en ingresar a las escenas del crimen habría permitido la desaparición de indicios.

“Sospechamos que no fue todo lo que encontramos. Sospechamos que pudo haber desaparecido algo, tal vez armas”, explicó.

El fiscal también señaló que en videos del hecho aparece una camioneta tipo agrícola que no fue localizada por las autoridades.

A criterio del MP, los hechos podrían estar relacionados con una estructura dedicada al trasiego de drogas.

“Es mucho más grande que venta de drogas al menudeo, sospechamos que esta estructura tiene mayores alcances”, dijo el MP.

Hipótesis: secuestro y enfrentamiento

Una de las hipótesis de investigación señala que uno de los fallecidos sería Ricardo Cruz, supuesto cabecilla de una estructura de narcomenudeo que operaba en San Pedro Sacatepéquez junto con su padre y un hermano.

Según esta línea, el hombre habría sido secuestrado y, antes de morir, habría enviado su ubicación para pedir ayuda.

De acuerdo con las pesquisas, su conviviente, Sheila Karina Ortiz Farelo, de 23 años, habría intentado rescatarlo, pero fue asesinada por el grupo de encapuchados.

Los investigadores también indican que integrantes de la Mara Salvatrucha habrían intentado intervenir para rescatar a Ricardo Cruz, pero fueron atacados a balazos por los supuestos vecinos organizados.

En medio del intercambio de disparos, agentes de la PNC intervinieron y dos de ellos resultaron heridos.

Los fiscales investigan la participación de un grupo de “encapuchados” en los ataques armados del 6 de abril pasado, pero también en el trasiego y venta de droga.

Las autoridades dan seguimiento a hechos relacionados con una disputa territorial con un grupo rival conocido como Los Polleros, señalado como presunta estructura que opera en el mismo municipio.

Capturan a tres presuntos pandilleros

Durante los tiroteos resultaron lesionados y detenidos los presuntos implicados. Según la PNC, los señalados son Jefry Josué Ochoa Ramírez, de 26 años, con antecedentes por extorsión del 27 de octubre del 2017; Raúl Ernesto Pérez Grande, de 37, alias "El Strong", "Snyper" y "Holl", originario de San Salvador, El Salvador, a quien las autoridades vinculan con la clica Teclas Locos de la Mara Salvatrucha, con presencia en Guatemala, Escuintla y Chimaltenango; y Marvin Alexander Hernández Cruz, de 32 años.

Este último fue capturado en el km 16.5, colonia Los Pinos, zona 6 de Mixco, luego de una persecución que se originó en el km 22 de la ruta a San Pedro Sacatepéquez.

La audiencia de primera declaración se llevará a cabo el 16 de abril y el MP indicó que los delitos que podría imputar a los tres detenidos, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, son homicidio y homicidio en grado de tentativa.