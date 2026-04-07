Los clanes del narco en Guatemala: así dominan rutas y territorios, según el MP

Diversas estructuras criminales organizadas en torno a núcleos familiares han desempeñado un papel determinante en el tráfico de drogas en Guatemala, especialmente en regiones fronterizas. Según la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público, estos clanes han logrado consolidarse durante años mediante el control territorial, redes de apoyo local y vínculos comunitarios que han facilitado sus operaciones ilícitas.

Entre los principales clanes identificados por el MP destacan cuatro, que controlan las fronteras con México, El Salvador y Honduras:

Clanes familiares dedicados al narcotráfico

“Los Huistas”, en Huehuetenango

“Los Lorenzana”, en Zacapa y Chiquimula

“Los Mendoza”, en Petén e Izabal

“Los Chamalé”, en San Marcos

Estos clanes familiares han conformado los grupos más poderosos del país, dijo el MP.

“Cada clan ha controlado zonas estratégicas cercanas a las áreas fronterizas. Dichas organizaciones criminales familiares han sido debilitadas por medio de distintas acciones efectivas para el combate contra el narcotráfico”, detalló.

El MP explicó el 24 de marzo pasado que en Guatemala sí opera el cartel Chiapas-Guatemala, un brazo operador del cartel Jalisco Nueva Generación.

Los Huistas

Eugenio Darío Molina López, conocido con los alias “Don Mario” y “el Botas”, es señalado por autoridades de EE. UU. como uno de los principales cabecillas del cartel de Los Huistas, una organización de narcotráfico con operaciones en Huehuetenango y vínculos con estructuras criminales en México.

EE. UU. ofrece una recompensa de hasta US$10 millones, unos Q77 millones, por información que permita su captura.

De acuerdo con investigadores antinarcóticos de Guatemala, Molina López habría asumido el control total de la organización criminal luego de la captura y posterior extradición de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “el Chicharra”, otro de los cabecillas de Los Huistas.

Los Lorenzana

Las represalias contra funcionarios y mantener atemorizadas a las fuerzas de seguridad forman parte de la estrategia del clan de los Lorenzana, ahora encabezado por Haroldo Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, quien habría obtenido US$10 millones en un año producto del narcotráfico, según la acusación de EE. UU.

El documento, presentado ante la Corte del Distrito de Columbia, señala que la organización criminal Los Lorenzana tiene su sede principal en el departamento de Zacapa y es responsable de transportar toneladas de cocaína desde Centroamérica y Sudamérica hacia Guatemala y, posteriormente, al norte del continente.

“Los Lorenzana facilitan el transporte de cocaína a varios grupos de narcotráfico mexicanos para su eventual traslado a EE. UU. y otros destinos”, indica el informe.

Waldemar Lorenzana Terraza, de 36 años, alias Haroldito, es hijo de Haroldo Geremias Lorenzana Cordón, uno de los hijos del patriarca, Waldemar Lorenzana Lima.

El Departamento de Estado de EE. UU. ofrece hasta US$5 millones, más de Q38 millones, por información que conduzca al arresto y condena del guatemalteco Lorenzana Terraza, a quien califica de narcotraficante.

Según informaciones extraoficiales surgidas tras la extradición de los hijos del patriarca —Haroldo Geremias, Eliú Alexander, Waldemar, Ovaldino y Marta Julia, todos de apellido Lorenzana Cordón—, la tercera generación del grupo decidió continuar con el negocio y su nuevo cabecilla es “Haroldito”.

Los Mendoza

De acuerdo con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en Morales, Izabal, viven los cabecillas y la familia de Los Mendoza, estructura dedicada al trasiego de drogas y la explotación ilegal de jade.

La investigación de narcóticos señala que Los Mendoza han aumentado sus operaciones en la explotación y tráfico ilegal de jade. Además, han construido un hospital privado en Morales, considerado uno de los más grandes del municipio.

Los Chamalé

Hasta el 2022, Los Chamale mantenían contactos con narcotraficantes en Colombia y México, y tenían capacidad para trasegar drogas por aire, mar y tierra.

Una investigación realizada por autoridades de EE. UU. identificó una organización de tráfico de drogas a gran escala que operaba en Sur, Centro y Norteamérica, la cual empezó a trabajar aproximadamente en el 2008.

Las autoridades guatemaltecas capturaron al cabecilla de la estructura, Juan Ortiz López, alias “Chamalé”, el 30 de marzo del 2011, en la colonia El Maestro, en Quetzaltenango. La Policía lo ubicó tras seguir la pista de 10 de sus convivientes.

Podría leer: Senabed recibe cinco fincas extinguidas a Chamalé