Estos son los tres más buscados por Estados Unidos que estarían en Guatemala

Autoridades estadounidenses mantienen activas millonarias recompensas por información que permita capturar a señalados de narcotráfico y crimen organizado que, según investigaciones oficiales y reportes de inteligencia, podrían encontrarse en Guatemala.

Entre ellos figuran Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, Haroldito; Eugenio Darío Molina López, el Botas, y Yulan Adonay Archaga Carías, Porky, identificados por agencias federales como piezas clave en estructuras vinculadas al trasiego de drogas, pandillas y violencia transnacional.

¿Quién es Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza?

El Departamento de Estado ofrece hasta US$5 millones (más de Q38 millones) por información que conduzca al arresto y condena de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias Haroldito, integrante de la estructura conocida como los Lorenzana.

Según una acusación presentada el 23 de junio del 2023 en la Corte del Distrito de Columbia, la organización opera en Zacapa y ha mantenido vínculos con carteles de Venezuela, Colombia, Honduras y México para transportar cocaína hacia Estados Unidos.

El expediente judicial señala que la estructura asesinó y empleó otras formas de violencia para consolidar su control territorial y ejercer represalias contra funcionarios que no cumplían con sus exigencias.

Las investigaciones antidrogas indican que la expansión del grupo fue liderada por Lorenzana Terraza tras la captura y extradición de su padre, tíos y abuelo, todos condenados por narcotráfico.

Entre el 2008 y enero del 2018, la organización habría coordinado el traslado de 1,500 kilogramos de cocaína y obtenido ingresos superiores a US$10 millones en un año, según la acusación estadounidense.

Autoridades guatemaltecas han efectuado operativos para ubicarlo sin resultados hasta ahora.

Eugenio Darío Molina López

Otro de los guatemaltecos buscados es Eugenio Darío Molina López, alias Botas, señalado como cabecilla del cartel Los Huistas. Estados Unidos ofrece hasta US$10 millones, unos Q77 millones, por información que permita su captura.

La acusación presentada en el 2019 sostiene que Molina López supervisaba el tráfico de cocaína desde Suramérica y Centroamérica hacia México y, posteriormente, a Estados Unidos, en coordinación con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Según el Departamento de Estado, Molina López nació el 2 de junio de 1964 en Huehuetenango y podría continuar operando en ese departamento.

gentes antinarcóticos han señalado que en operativos efectuados en la región han incautado armas y otros ilícitos, pero no han logrado capturarlo.

Autoridades han advertido que integrantes de la estructura utilizan vigilantes, conocidos como “banderas”, para alertar sobre movimientos de fuerzas de seguridad.

Aler Baldomero Samayoa Recinos, cabecilla de Los Huistas, y Fredy Salazar Flores, operador y yerno de Samayoa, fueron capturados en el 2025 por el trasiego de droga.

Yulan Adonay Archaga Carías

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó a Yulan Adonay Archaga Carías, alias Porky, entre los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos y ofrece hasta US$5 millones (Q38.5 millones) por información que conduzca a su arresto o condena.

Archaga Carías es señalado como cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras y está acusado en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para distribuir e importar cocaína a Estados Unidos, participación en empresa criminal continua, posesión y conspiración para poseer ametralladoras durante delitos de narcotráfico.

En noviembre del 2025, la Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano del FBI intensificó la coordinación con autoridades guatemaltecas ante la posibilidad de que el señalado se encuentre en el país.

En abril del 2025, una investigación del medio hondureño ICN divulgó un informe de inteligencia que ubicaba posibles movimientos de Archaga Carías entre las zonas 4 y 5 de la Ciudad de Guatemala, con base en rastreo de llamadas, redes sociales y datos geográficos.

Las autoridades estadounidenses advierten que debe considerársele armado y sumamente peligroso.

Archaga Carías fue capturado en Honduras en el 2015 por lavado de dinero y asociación ilícita, pero en febrero del 2020 se fugó con apoyo de un grupo armado.