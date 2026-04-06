Estructura de narcomenudeo estaría implicada en la muerte de cuatro personas en La Gomera, Escuintla

Dos mujeres y dos hombres murieron en hechos armados ocurridos en la colonia Nuevo Texcuaco, en La Gomera, Escuintla. Las primeras investigaciones apuntan a una posible estructura dedicada al narcomenudeo.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), las cuatro muertes se registraron el sábado 4 de abril del 2026, en distintos horarios y circunstancias, pero en la misma área.

El primer hecho ocurrió antes de las 4 horas, en 3a calle, manzana 5, donde fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer, ambos con heridas de proyectil de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Jorge Rosales, de 29 años, y Yesica Oliva Marroquín, de 27.

Según el informe policial, ambos se desplazaban en una bicicleta cuando fueron atacados con arma de fuego; ambos fallecieron en el lugar.

De acuerdo con la investigación preliminar, Oliva Marroquín salió de su vivienda a la medianoche hacia un inmueble donde se vendía droga.

“Le indicó al conviviente que necesitaba dinero para la compra de drogas, pero no retornó. A eso de las 04.30 horas aproximadamente, vecinos le informaron que Yesica Oliva se encontraba fallecida junto con otro hombre”, detalla la Policía.

Las pesquisas señalan que Oliva Marroquín habría discutido con distribuidores de droga por una deuda y luego fue seguida para atacarla.

“Al llegar al punto de venta, riñen con el distribuidor por las deudas acumuladas. Al retornar a su vivienda, la acompaña el señor Antonio Jorge Rosales a bordo de una bicicleta. Luego son esperados por los narcomenudistas”, indica el informe.

Además, las autoridades no descartan una segunda hipótesis que vincula al conviviente de la mujer como posible responsable del ataque.

Segundo hecho en La Gomera

Tres horas después, alrededor de las 7.10 horas, se registró el segundo caso en el callejón Las Tareas, en la misma aldea. En el lugar fueron hallados los cuerpos de un hombre no identificado y de Julia Leticia García Croke, de 30 años, ambos desnudos y con heridas de bala.

De acuerdo con el informe, “los cuerpos fueron localizados en una calle de terracería, a unos 5 kilómetros del casco urbano”, y presentaban señales de violencia.

Vecinos indicaron que no escucharon disparos, por lo que el informe policial señala que se presume que los cuerpos fueron abandonados en el sitio.

Las primeras indagaciones establecen un posible vínculo entre ambos hechos. Según las autoridades, “existe como denominador común la posible venta de droga al menudeo y el consumo de estupefacientes por parte de las víctimas”.

La estructura que opera en La Gomera estaría implicada en las cuatro muertes.

Las pesquisas detallan que, hace dos semanas, García Croke se había mudado con su conviviente. Según familiares, ambos consumían drogas, no trabajaban y eran señalados por vecinos de cometer robos menores para adquirir estupefacientes.