Cadáveres hallados en El Naranjo y la capital apuntan a disputa por narcomenudeo entre la Mara Salvatrucha y Los Caradura

El pasado lunes 5 de enero, los Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de restos humanos en el bulevar El Naranjo, zona 4 de Mixco. La víctima fue identificada como José Luis Galiano Ayapán, de 38 años, y según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte fue heridas con arma blanca.

Este jueves 8 de enero, fueron encontrados otros tres cadáveres en la vía pública: dos en el mismo tramo del bulevar El Naranjo y otro en la avenida Hincapié, en la capital.

El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) indica que a las 4.00 horas, los cuerpos de socorro fueron alertados del hallazgo de restos humanos. La llamada se hizo desde un teléfono público, según relataron los bomberos a la Policía.

“Se presume que personas desconocidas les dan muerte en algún inmueble a las víctimas y, posteriormente, las envuelven en bolsas plásticas para abandonarlas”, indica el reporte policial.

El otro cuerpo fue hallado al final de la avenida Hincapié, zona 13. De acuerdo con los investigadores a cargo del caso, las víctimas presuntamente eran narcomenudistas.

“Le estamos dando seguimiento a los vínculos con los Caradura y la Mara Salvatrucha en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, como Mixco y Villa Canales”, comentó un agente.

Otros 27 supuestos narcomenudistas asesinados

Desde octubre del 2025, los cuerpos de al menos 27 personas han sido localizados en diversas zonas de la capital y municipios cercanos. Los patrones de hallazgo coinciden con ejecuciones ligadas al crimen organizado y la venta de droga al menudeo, según las líneas de investigación de la Policía.

El primer caso se registró el 24 de octubre, cuando los Bomberos Voluntarios encontraron nueve cadáveres envueltos en plástico al final del kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. Ese mismo día, en la mañana, las autoridades de Gobierno habían confirmado la toma de posesión del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de sus viceministros Estuardo Roberto Solórzano y Víctor Hugo Cruz, en momentos en que la violencia asociada al narcomenudeo escalaba en distintos puntos de la capital.

Tres días después, el 27 de octubre, se encontraron tres cadáveres envueltos en sábanas en el mismo tramo de carretera. Las víctimas presentaban señales de violencia, según detallaron los bomberos. Al día siguiente, fue reportado un hallazgo similar en El Naranjo, zona 4 de Mixco: un cuerpo envuelto en sábanas.

Un cuerpo en sábanas fue localizado al final del Puente El Naranjo, carril qué conduce de la ciudad hacia Mixco.

Bomberos Voluntarios de la 49 compañía, atendieron la emergencia.#CVBalServicio pic.twitter.com/S16AsEqh1V — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 28, 2025

El 28 y 29 de octubre, el Inacif identificó, mediante huellas dactilares, dos de los cuerpos. El primero fue Handy Fernando Quiñónez, de 28 años, hallado en El Naranjo. Según el Inacif, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. La PNC informó que Quiñónez había sido vinculado a una banda de narcomenudistas que operaba en las zonas 9 y 15, y que fue detenido en 2019 durante operativos antinarcóticos. El segundo cuerpo identificado fue el de Soe María Chua De Paz, de 54 años, también estrangulada.

Según los investigadores, estos crímenes responden a una pugna entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y los Caradura por el control del narcomenudeo en la ciudad de Guatemala.

Escenas macabras en zona 25

La violencia continuó cuando los Bomberos Voluntarios reportaron que 10 cadáveres y dos osamentas fueron localizados en un barranco en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 el 21 de diciembre de 2025. Según los socorristas, los cuerpos estaban envueltos en sábanas y plástico, y el hallazgo se logró con apoyo de equipos caninos en el kilómetro 14.5 de esa jurisdicción.

La PNC detalló que las víctimas tenían tatuajes y seguían un patrón similar de ejecución: estaban envueltas, con lazos y signos de violencia. Las primeras investigaciones apuntan a que estas personas habrían trabajado como seguridad en puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25, sectores donde opera el narcomenudeo.

Uno de los investigadores señaló que los presuntos cabecillas de esos puntos pertenecían al Barrio 18 y están recluidos en la cárcel de Fraijanes 2. Esto habría generado un vacío de poder, provocando una disputa más violenta entre grupos rivales.

También podría leer: Del “pacto entre narcos” a la disputa territorial: el nuevo mapa del crimen organizado que alcanza a Guatemala

Pugnas y alianzas entre pandillas

La Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) detectó, desde principios del 2025, una serie de pugnas y alianzas entre pandillas que buscan dominar el narcomenudeo en la ciudad.

En marzo de ese año se reportó una alianza entre integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y pandilleros salvadoreños que llegaron a Guatemala tras el régimen de excepción en El Salvador. Según las autoridades, esta alianza busca apoderarse de los territorios que eran dominados por los Caradura.

En agosto, la Digici identificó una pugna entre la MS y los Caradura por el control de la droga al menudeo. El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, advirtió que la violencia sería el principal recurso de estos grupos para imponerse, en especial debido a los vínculos de la MS con estructuras delictivas de El Salvador.