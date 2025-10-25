Identifican cadáveres hallados en la Ruta al Atlántico, tenían antecedentes y eran presuntos pandilleros

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ha confirmado la identidad de siete de los nueve cadáveres localizados en avanzado estado de putrefacción en el kilómetro 21 de la Ruta al Atlántico, el pasado 24 de octubre.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del Inacif aún no se ha podido establecer la causa de muerte de las personas.

“Hasta el momento no ha sido posible determinar la causa de muerte debido al avanzado estado de putrefacción de los cuerpos”, indicó esa oficina.

Según la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Organismo Judicial (OJ), cinco de los fallecidos registran antecedentes penales.

El Inacif indicó que, mediante el análisis de huellas dactilares, se estableció que se trata de seis hombres, una mujer y dos osamentas aún no identificadas.

Identidades confirmadas

Esvin Ventura Flores Solares, de 53 años

Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37

Héctor Rodolfo Ceballos González, de 32

Ángel Roberto Sánchez García, de 28

Selvin Estuardo Lima López, de 26

Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24

Allisson Michelle Rodríguez Coj, de 20

Presuntos integrantes de una pandilla

Según investigadores del caso, los fallecidos eran presuntos sicarios y extorsionistas vinculados una pandilla.

Rodríguez Coj había sido reportada como desaparecida el 18 de octubre en la colonia Bethania, zona 7 capitalina. De acuerdo con la alerta Isabel-Claudina, al momento de su desaparición vestía falda de lona, blusa negra, chaleco de lona azul marino, botines negros y panti transparente. También se detalló que tenía un tatuaje en forma de telaraña en el pecho y otro con forma de mariposa en el brazo derecho.

La joven fue capturada el pasado18 de junio en el kilómetro 38 de Palín, Escuintla. “Ella, momentos antes, había hurtado cinco celulares a usuarios de un autobús de transportes Esmeralda. Se hacía acompañar de otras tres personas que se dieron a la fuga”, informó la PNC en esa ocasión.

El pasado 29 de enero, Cristofer Esteven Aguilar Arenas y Lima López fueron ligados a proceso penal por asaltar a pasajeros del Bus Express Roosevelt-Mixco. Aguilar fue enviado a prisión preventiva por portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento propio.

A Lima López se le impuso una caución económica de Q1,000. Ambos fueron identificados como miembros de una pandilla. Al momento de su detención se les incautó una pistola calibre 9 milímetros con reporte de robo del 11 de mayo del 2024 en la zona 10 de Mixco.

El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en su cuenta de X: “Asaltabuses que operaban en zona 8 y zona 9 de la capital fueron capturados”.

Sánchez García fue capturado en flagrancia el 5 de noviembre del 2024 durante un operativo contra extorsionistas.

Abac Pérez fue detenido el 31 de mayo del 2022 en la 16 calle y bulevar Los Olivos, zona 18, por el delito de extorsión.

Ceballos González fue capturado el 14 de febrero del 2014 en la 12 calle y avenida Centroamérica, zona 1, cuando intentaba asaltar a un comerciante. La PNC lo identificó ese día como un miembro activo de una pandilla.