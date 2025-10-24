Macabro hallazgo en Palencia: localizan varios cadáveres bajo un puente de la ruta al Atlántico

Al menos ocho cadáveres fueron localizados este viernes 24 de octubre por los Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia, Guatemala.

Los cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas y fueron abandonados entre la maleza, a un costado de la carretera. El hallazgo ocurrió debajo de un puente, desde donde los socorristas procedieron a extraerlos.

De momento se desconoce si las víctimas eran hombres o mujeres, y si presentaban señales de violencia. Las autoridades informaron que el Ministerio Público (MP) procesará la escena para continuar con las investigaciones.

Vecinos del área pidieron a la Policía Nacional Civil (PNC) reforzar la vigilancia en el sector, debido a que en los últimos meses se han reportado hallazgos similares con señales de violencia.

Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o madrugada, y fueron descubiertos por personas que regresaban de sus trabajos.