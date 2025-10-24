Sucesos
Macabro hallazgo en Palencia: localizan varios cadáveres bajo un puente de la ruta al Atlántico
Varios cadáveres envueltos en bolsas fueron hallados en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia. Las autoridades investigan el caso.
Socorristas extraen los cuerpos localizados entre la maleza, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, Palencia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Al menos ocho cadáveres fueron localizados este viernes 24 de octubre por los Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia, Guatemala.
Los cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas y fueron abandonados entre la maleza, a un costado de la carretera. El hallazgo ocurrió debajo de un puente, desde donde los socorristas procedieron a extraerlos.
De momento se desconoce si las víctimas eran hombres o mujeres, y si presentaban señales de violencia. Las autoridades informaron que el Ministerio Público (MP) procesará la escena para continuar con las investigaciones.
Vecinos del área pidieron a la Policía Nacional Civil (PNC) reforzar la vigilancia en el sector, debido a que en los últimos meses se han reportado hallazgos similares con señales de violencia.
Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o madrugada, y fueron descubiertos por personas que regresaban de sus trabajos.
#Urgente— Andrea Domínguez (@andread_gtv) October 25, 2025
Bajo el puente San Juan, a la altura del kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, fueron localizadas varias bolsas plásticas con restos humanos en su interior.@BVoluntariosGT informaron que se confirmó la presencia de ocho cadáveres.@prensa_libre pic.twitter.com/kSO0Npfyvg