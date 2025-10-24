Macabro hallazgo en Palencia: localizan varios cadáveres bajo un puente de la ruta al Atlántico

Sucesos

Macabro hallazgo en Palencia: localizan varios cadáveres bajo un puente de la ruta al Atlántico

Varios cadáveres envueltos en bolsas fueron hallados en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia. Las autoridades investigan el caso.

y

|

time-clock

Socorristas extraen los cuerpos localizados entre la maleza, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, Palencia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Socorristas extraen los cuerpos localizados entre la maleza, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, Palencia.  (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Al menos ocho cadáveres fueron localizados este viernes 24 de octubre por los Bomberos Voluntarios en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia, Guatemala.

Los cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas y fueron abandonados entre la maleza, a un costado de la carretera. El hallazgo ocurrió debajo de un puente, desde donde los socorristas procedieron a extraerlos.

De momento se desconoce si las víctimas eran hombres o mujeres, y si presentaban señales de violencia. Las autoridades informaron que el Ministerio Público (MP) procesará la escena para continuar con las investigaciones.

Vecinos del área pidieron a la Policía Nacional Civil (PNC) reforzar la vigilancia en el sector, debido a que en los últimos meses se han reportado hallazgos similares con señales de violencia.

Se presume que los cuerpos fueron abandonados durante la noche o madrugada, y fueron descubiertos por personas que regresaban de sus trabajos.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Homicidios en Guatemala Ruta al Atlántico Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS