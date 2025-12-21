Cadáveres envueltos en sábanas: los detalles de los 10 cuerpos hallados en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25

En los últimos tres días, los Bomberos Voluntarios han localizado 10 cadáveres en Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 capitalina. De acuerdo con los cuerpos de socorro, las víctimas fueron halladas al fondo de un barranco, envueltas en sábanas y plásticos.

Agregaron que el hallazgo de los restos humanos se logró con la ayuda del equipo canino. Además, señalaron que los 10 cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 14.5 de esa zona.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), la muerte de las 10 personas podría estar vinculada al narcomenudeo y a operativos contra sicarios en el departamento de Guatemala.

Los investigadores de la institución indicaron que los fallecidos tenían varios tatuajes en el cuerpo y que todos fueron abandonados de la misma forma.

“Siguen el mismo patrón de crimen. Los fallecidos tienen tatuajes, están envueltos en bolsas plásticas y amarrados con lazos”, detalló la Policía.

Pugna por territorio de narcomenudeo

Las primeras pesquisas apuntan que los fallecidos presuntamente formaban parte del esquema de seguridad de puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25.

“Los dueños de esos puntos de droga presuntamente son cabecillas de la mara 18 que están recluidos en la cárcel de Fraijanes 2”, señaló uno de los investigadores.

Agregó que los supuestos miembros del Barrio 18 fueron asesinados y sus cuerpos lanzados a un barranco que ha sido utilizado como basurero clandestino durante las últimas tres semanas, debido al estado de descomposición.

“La disputa de territorios en la capital, la captura de gatilleros y distribuidores de droga podría estar relacionada con el hallazgo de los cuerpos entre bolsas en un barranco en la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 capitalina”, añadió.