Tres cadáveres han sido hallados en la vía pública este jueves en Mixco y la avenida Hincapié

Autoridades y bomberos reportaron que, en las primeras horas de este jueves 8 de enero, fueron localizados tres cadáveres en Mixco y la capital.

El primer hallazgo ocurrió en la madrugada, en el bulevar El Naranjo, a un costado del puente, zona 4 de Mixco.

En ese lugar se encontraron dos bolsas plásticas con los cadáveres de dos personas, cuya identidad y causa de muerte se desconocen, informaron los Bomberos Municipales.

Debido al hallazgo, fue cerrado el tránsito en dos carriles del sentido que conduce del Anillo Periférico hacia Mixco.

Hallazgo en la avenida Hincapié

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informó que, en el kilómetro 10, en las cuestas entre Boca del Monte y la avenida Hincapié, se reporta una escena en la que hay una persona fallecida.

Por ahora, se mantiene cerrado temporalmente el carril derecho con dirección a la capital, aunque el cierre podría ampliarse.

Una unidad de la Policía Nacional Civil ya está en el lugar, a la espera del Ministerio Público, para realizar el protocolo correspondiente. Según imágenes compartidas, el cuerpo está envuelto en una sábana y atado con lazo.

Agentes de la PMT mantienen la regulación vehicular, y medios locales ya reportan complicaciones en el tránsito.

