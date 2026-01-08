Cierran carriles en el bulevar El Naranjo por el hallazgo de dos cadáveres

El reporte de los Bomberos Municipales detalló que este jueves 8 de enero, en el bulevar El Naranjo, a un costado del puente, zona 4 de Mixco, fueron localizadas en la vía pública dos bolsas plásticas.



Añadieron que, al inspeccionarlas, verificaron que se trataba de los cadáveres de dos personas.



Los restos humanos estaban sobre una banqueta y se desconoce la identidad de las víctimas.



Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que el Ministerio Público arribó al puente El Naranjo para realizar las diligencias correspondientes.





Agregó que las autoridades solicitaron el cierre de dos carriles del tránsito proveniente del Anillo Periférico hacia Mixco, lo que impactará en la movilidad en la ciudad de Guatemala.



Montejo explicó que como vías alternas están el bulevar Tulam Tzu, de Villa Linda, y la calzada San Juan, hacia la colonia Monserrat.



El 5 de enero, los Bomberos Municipales también reportaron el hallazgo de restos humanos en la misma área.

