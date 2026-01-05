Hallan restos humanos en bolsas de nailon cerca del puente El Naranjo

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 5 de enero, en cercanías del puente El Naranjo, zona 4 de Mixco, fueron localizadas dos bolsas de nailon negro que supuestamente contienen el cadáver de una persona.



Las bolsas estaban en una banqueta, y los socorristas resguardan la escena del hallazgo.



La Policía Municipal de Tránsito capitalina reportó que se trata de restos humanos y, debido al hallazgo, mantiene cerrado dos carriles con dirección a Mixco para los procedimientos de ley.



Agentes regulan el paso vehicular en el sector mientras duren las diligencias.





En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el 4 de enero, en una finca de Fraijanes, fue localizada una osamenta humana.



El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, según detallaron los socorristas.

Para leer más: Hombre impide acceso a casa en Mixco; hallan cadáver de mujer y nueve perros en condiciones de abandono

Policía MT informa



Continúan las autoridades correspondientes trabajando en el puente del Naranjo.



Nuestros Policías MT trabajan para garantizar orden y seguridad. Por favor, siga sus indicaciones y conduzca con responsabilidad. #PolicíaMTGuatemala #SeguridadVial… pic.twitter.com/hjA0zUqowt — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) January 5, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.