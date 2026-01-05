Hallan restos humanos en bolsas de nailon cerca del puente El Naranjo

Hallan restos humanos en bolsas de nailon cerca del puente El Naranjo

Restos humanos han sido localizados en bolsas plásticas cerca del puente El Naranjo, en Mixco.

LOCALIZAN RESTOS HUMANOS EN ZONA 4 DE MIXCO

Restos humanos fueron localizados en bolsas plásticas en la zona 4 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 5 de enero, en cercanías del puente El Naranjo, zona 4 de Mixco, fueron localizadas dos bolsas de nailon negro que supuestamente contienen el cadáver de una persona.


Las bolsas estaban en una banqueta, y los socorristas resguardan la escena del hallazgo.

La Policía Municipal de Tránsito capitalina reportó que se trata de restos humanos y, debido al hallazgo, mantiene cerrado dos carriles con dirección a Mixco para los procedimientos de ley.

Agentes regulan el paso vehicular en el sector mientras duren las diligencias.

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el 4 de enero, en una finca de Fraijanes, fue localizada una osamenta humana.

El hallazgo ocurrió en una zona boscosa, según detallaron los socorristas.

