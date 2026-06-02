Así luce ahora la estación más avanzada del AeroMetro en Plaza España, donde comenzará el recorrido

La Estación 1, ubicada en Plaza España, ya presenta los primeros componentes del sistema de transporte por cable que moverá las cabinas del AeroMetro.

Los desarrolladores del proyecto informaron el 1 de junio sobre los trabajos para instalar el sistema electromecánico que permitirá el desplazamiento y la dirección de las cabinas que estarán suspendidas en el aire.

Como parte de estos primeros trabajos, se instaló el riel de acero, conocido como Fahrbahn, que funcionará como rodadura y hará que las cabinas se desplacen dentro de la estación.

Otro componente ya instalado es el volante electromecánico, además de los trenes de ruedas que permitirán el movimiento preciso del cable.

El volante electromecánico (rojo) y el riel de acero ya fueron instalados en la Estación 1 de Plaza España, como parte del sistema que permitirá el desplazamiento de las cabinas del AeroMetro. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Los desarrolladores del proyecto también compartieron un video en el que se muestran detalles del sistema, así como los componentes electromecánicos ya instalados en ese punto.

Esta Estación 1 comprende el inicio del trayecto que contará con 11 estaciones distribuidas en dos líneas principales.

La primera línea está diseñada desde Plaza España, en la zona 9; Tecún Umán; el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip), hasta la estación de El Trébol 1, en la zona 11, donde se construirá un espacio más amplio que funcionará como centro de transferencia.

La estación de El Trébol será un punto de conexión con otros sistemas de transporte y servicios para los usuarios, según la planificación.

La segunda línea estará comprendida desde El Trébol 2 y tendrá estaciones en el Hospital Roosevelt, Kaminal Juyú-Rus Mall, Utatlán, Santa Rita, Eskala-Cotió, y finalizará en Molino de las Flores, última estación, ubicada en Mixco.

Trabajos en otros puntos

Según la comuna, otros avances son las excavaciones y la construcción de la mayoría de las bases donde se construirán las torres que sostendrán el mecanismo para las cuatro estaciones que comprenden la Línea 1.

En otros puntos continúan los mismos trabajos y las validaciones topográficas como paso previo para nuevas fundiciones de concreto para los espacios de las otras torres que comprenderán el trayecto.

En las estaciones Tecún Umán y El Trébol también se han hecho excavaciones profundas y se han colocado bases de las torres.

Específicamente en la Estación 2, en Tecún Umán, zona 9, se espera ampliar las construcciones hasta un segundo y tercer nivel para adecuar la infraestructura y facilitar el cruce de peatones entre ambos lados de la vía.

La Estación 4, ubicada en El Trébol, será la Estación Motriz, donde se albergará el motor principal que moverá el cable de toda la Línea 1, y habrá un garaje para 135 cabinas, entre otros espacios menores, como una plaza abierta.

Allí los trabajos han sido subterráneos, con la cimentación de enormes estructuras de concreto para dar estabilidad al sistema electromecánico y al generador eléctrico con el que funcionará el AeroMetro, incluso ante posibles fallas en el suministro de energía eléctrica, según lo previsto.

Fases del proyecto

La comuna informó que actualmente los trabajos se encuentran entre las fases 2 y 4, que incluyen la colocación de bases y trabajos electromecánicos.

Según el cronograma, las fases se comprenden en:

Construcción de cimientos: preparación del terreno y fundición de bases estructurales

preparación del terreno y fundición de bases estructurales Colocación de la base: instalación de los soportes principales

instalación de los soportes principales Construcción de torres: elevación de las estructuras que sostendrán el sistema de cableado

elevación de las estructuras que sostendrán el sistema de cableado Trabajos electromecánicos: montaje total de componentes mecánicos y electrónicos

montaje total de componentes mecánicos y electrónicos Construcción de estaciones: edificación de áreas de abordaje y transbordo

edificación de áreas de abordaje y transbordo Tensión de cableado: colocación y ajuste de los cables portadores y tractores

colocación y ajuste de los cables portadores y tractores Colocación de cabinas: instalación de cabinas para transporte de pasajeros

El proyecto tiene una inversión de Q1 mil 216 millones, financiados con capital privado nacional y extranjero, y busca movilizar a unas 374 mil personas por día.

Su recorrido total comprenderá un tramo de 8.9 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de 28 minutos.

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