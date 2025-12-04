Hombre impide acceso a casa en Mixco; hallan cadáver de mujer y nueve perros en condiciones de abandono

El Ministerio Público (MP) tuvo que gestionar una orden judicial para ingresar a una vivienda ubicada en la 1ª avenida y 13 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Mixco, tras recibir una alerta sobre la posible presencia de un cadáver.

Vecinos del sector denunciaron fuertes olores provenientes del inmueble, lo que generó sospechas sobre un posible fallecimiento en el interior. Ante la notificación, personal de la Fiscalía Municipal de Mixco se desplazó al lugar el domingo 30 de noviembre del 2025.

Sin embargo, al llegar al inmueble, un hombre que convivía con la víctima impidió el ingreso de las autoridades. Esto obligó al MP a realizar los trámites legales correspondientes para obtener una orden judicial que permitiera el acceso a la propiedad.

Una vez autorizada la diligencia, los fiscales ingresaron al inmueble y localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 57 años. También fueron encontrados varios indicios, entre ellos frascos de medicamentos.

En la vivienda permanecían nueve perros de distintas razas en condiciones insalubres. Las autoridades coordinaron con personal del Albergue Municipal de Mascotas de Mixco, que acudió al lugar para el retiro y resguardo de los animales.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis médico-forenses respectivos y determinar la causa de muerte.

El Albergue Municipal de Mascotas de Mixco compartió en sus redes sociales fotografías y videos tomados durante el operativo de rescate. En las imágenes se evidencian las condiciones precarias en las que vivían tanto la pareja como los animales.

Según la publicación, los perros se encontraban desnutridos, deshidratados y expuestos a acumulación de desechos. Las autoridades municipales indicaron que los animales recibirán atención veterinaria y permanecerán en observación.