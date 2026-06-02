Titular de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio busca reelegirse en el cargo

La Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) realizará en el 2026 el relevo de sus autoridades. Este martes 2 de junio se publicó en el Diario de Centro América el listado con los nombres de los cuatro aspirantes que buscan ocupar los cargos de secretario general y secretario general adjunto de la entidad, el cual fue elaborado por la Comisión Revisora que recibió los expedientes de los profesionales.

Entre los cuatro aspirantes sobresale el nombre de la actual titular de la Senabed, Gloria Verna Guillermo Lemus, quien busca ser designada nuevamente en el cargo. La nómina la completan los profesionales Jorge Anthony Villatoro Esteban, Rita María Elizondo Hernández y Martín Johnatan Sosa Recinos.

Del 2 al 5 de junio, la Comisión Revisora recibirá, en horario de 8 a 16 horas, las objeciones de todas aquellas personas individuales o jurídicas que consideren que existe falta de idoneidad por parte de alguno de los aspirantes, las cuales deberán ser presentadas en la sede de la Vicepresidencia, ubicada en la puerta norte de la Casa Presidencial, en la Sexta Avenida 4-19, zona 1.

La Comisión también indicó que todas aquellas objeciones que sean presentadas y que no cumplan con los requisitos establecidos serán rechazadas de forma inmediata. Mientras tanto, las que sean planteadas debidamente serán notificadas a los aspirantes para que presenten sus respectivos descargos, con la finalidad de garantizar su derecho de defensa.

La convocatoria para todos los interesados en ocupar el cargo de secretario general de la Senabed se publicó el 27 de marzo y el período de recepción de expedientes se llevó a cabo del 20 de abril al 8 de mayo.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión Revisora realizaron la evaluación de los expedientes, así como de los requisitos legales de cada uno de los aspirantes. Según el cronograma de actividades, se prevé que del 8 al 14 de junio los candidatos puedan presentar sus pruebas de descargo ante las objeciones que sean presentadas y, posteriormente, entre los días 15 y 28 la comisión llevará a cabo el proceso de resolución de estas. Entre el 29 y el 30 del mismo mes se efectuará la programación de las entrevistas con cada uno de los aspirantes, que según el cronograma se desarrollarán en los primeros días de julio.

Según está previsto, la nómina final de los candidatos que ocuparán los cargos de secretario general y secretario general adjunto de la Senabed será entregada por la Comisión Revisora entre el 27 y el 30 de julio a la vicepresidenta Karin Herrera, quien deberá designar a las nuevas autoridades de la entidad entre el 1 y el 2 de agosto, para que puedan tomar posesión de sus cargos entre los días 3 y 9 del mismo mes, de acuerdo con el cronograma publicado en la página oficial de la Vicepresidencia de la República.

Según se ha tenido conocimiento, el secretario general de la Vicepresidencia, Nery Augusto Franco Baquiax, quien funge en el cargo desde el gobierno anterior, integra la Comisión Revisora de los expedientes, junto a otros miembros designados con total hermetismo por la Vicepresidencia.

Se hizo la consulta a la Unidad de Comunicación Social de la Vicepresidencia para conocer quiénes son los otros integrantes de la Comisión Revisora que tiene a su cargo el proceso de selección de los candidatos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Busca nueva designación

La actual secretaria general de la Senabed, Gloria Verna Guillermo Lemus, busca ser designada nuevamente como titular de la entidad para un nuevo período de tres años. Guillermo Lemus fue designada en el cargo en agosto del 2023 por el exvicepresidente Guillermo Castillo durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Antes de su designación en el cargo, Guillermo Lemus se desempeñó como secretaria general de la Vicepresidencia, puesto que ocupó desde el 15 de enero del 2020, nombrada también por el entonces exvicemandatario.

Anteriormente, la titular de la Senabed trabajó desde el 2008 en la Secretaría General de la Presidencia como asesora. En el 2011 fue nombrada asesora jurídica. En el 2012 fue ascendida a subdirectora de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, cargo que ocupó hasta junio del 2015, cuando fue nombrada por el expresidente Otto Pérez Molina como secretaria general de la Presidencia. Posteriormente, durante el gobierno de Jimmy Morales, continuó laborando como asesora en la Secretaría General de la Presidencia.

Los otros aspirantes

Jorge Anthony Villatoro Esteban se postula como secretario general y secretario general adjunto. Es contador público y auditor, y ha prestado servicios profesionales desde el 2024 en la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Antes de ocupar el cargo en la Senabed, se desempeñó como director de Auditoría Interna del Registro Nacional de las Personas (Renap). En el 2022 se postuló para ocupar el cargo de contralor general de Cuentas (CGC), pero quedó excluido del proceso por parte de la Comisión de Postulación, debido a que la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos —finiquito— que presentó estaba vencida, y no firmó ni rubricó los folios del expediente presentado.

Rita María Elizondo Hernández se postula como secretaria general y secretaria general adjunta. Es abogada y notaria, con maestría en Derechos Humanos. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, del 2020 al 2024, fue nombrada subsecretaria de Planificación y Programación para el Desarrollo en Segeplan. Del 2018 al 2020 fue designada por el Congreso como subsecretaria del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua). En el 2026 se postuló como candidata a magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y alcanzó una nota de 57 puntos, por debajo de la mínima de 70 establecida por la Comisión de Postulación.

Martín Johnatan Sosa Recinos busca ocupar la secretaría general adjunta. Es abogado y notario. En el 2024 se postuló como candidato a magistrado de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. En el 2021 laboró como director de Carrera Administrativa en la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec). En el 2019 se postuló como candidato a síndico 1 dentro de la planilla para la corporación municipal de la ciudad de Guatemala encabezada por Hugo Alejandro Bollat Herrera, por el cancelado partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.