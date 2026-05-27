Ley antilavado tendría apoyos para ser aprobada: presidente del Congreso aclara dudas sobre comerciantes e informales

El diputado Luis Contreras, presidente de la Junta Directiva del Congreso, afirmó que se cuenta con al menos 80 votos, de los 107 necesarios, para la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo de las bancadas Valor, Cabal y Todos, así como de los dos grupos de parlamentarios oficialistas.

Contreras explicó, durante una entrevista en Prensa Libre Radio, que en la última reunión se discutieron dos artículos, los cuales, según la Intendencia de Verificación Especial (IVE), no podían ser modificados porque abordan la autonomía del delito.

“Logramos rescatar algunos textos que se van a incluir en el dictamen que no golpean la ley y logramos algunos acuerdos con eso”, dijo el parlamentario.

También mencionó que el consejo generalizado es no debilitar la ley con alguna enmienda que pueda poner en riesgo a Guatemala y hacer que ingrese a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Respecto de los votos en el pleno, Contreras afirmó que, hasta el momento, se cuenta con más de 80 votos. Estos provienen de los bloques legislativos Cabal, Valor y Todos. También mencionó que los grupos de Semilla y Raíces han mostrado su apoyo para la aprobación de la ley antilavado.

“Ya no hay más que convencer. La ley ya fue discutida hasta el cansancio”. Luis Contreras, presidente de la Junta Directiva del Congreso.

Contreras anunció que el 1 de junio firmarán las enmiendas que fueron consensuadas. Además, explicó que rompió quorum en la última sesión en la que se conoció la iniciativa de ley, porque se desconocía el contenido de las ocho enmiendas presentadas.

“La ley es técnica y es política”, comentó el presidente del Legislativo respecto de la voluntad política para aprobarla.

El diputado señaló que millones de guatemaltecos migrantes envían remesas al país y que no pueden ser sujetos a más cobros por una irresponsabilidad del Congreso.

¿La ley antilavado criminaliza la informalidad?

Luis Contreras descartó que la ley contra el lavado de dinero complique la actividad económica informal.

“La informalidad no es ilegalidad”, dijo, mientras explicó que la ley vigente indica que la IVE activa una alerta cuando alguna persona realiza una actividad sospechosa en el banco. Además, lo denuncia ante el Ministerio Público y este último comienza un proceso penal.

La ley que pretende aprobar el Congreso permite que la IVE levante una alerta, notifique al MP y que el ente investigador abra una investigación y compruebe la comisión del lavado de dinero.

Contreras reconoció que en los mercados del Cenma y La Terminal hay comerciantes que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo a diario, pero los banqueros los conocen.

“El comerciante que se levanta todos los días y que va al banco para sacar Q100 mil para comprar y vender durante el día, y al día siguiente deposita Q20 mil, eso lo sabe el banco y reconoce que no es una persona de riesgo”, describió el congresista.

No obstante, la ley permite que una persona que se dedica a actividades ilícitas deposite dinero, y ese dinero puede ser investigado porque puede provenir del lavado.

“Esta ley nos pone en una posición enviable en el mercado que puede acabar por una decisión del Congreso por no aprobar una ley como está. Tampoco podemos aprobar enmiendas que golpeen la ley, igual que aprobarla sin las recomendaciones de GAFI”, añadió.

Contreras subrayó que la ley antilavado pretende combatir el crimen internacional. Además, dará derecho al Ministerio Público a abrir una investigación, en la que tiene que comprobar que alguien está lavando dinero u otros activos de forma adrede, ya que hay quienes “lavan y no se dan cuenta”.