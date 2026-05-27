Junta Monetaria confía aprobación de ley antilavado en sesión del Congreso del 2 de junio

La Junta Monetaria (JM) conoció un informe en su sesión de este miércoles 27 de mayo sobre el avance, en el Congreso de la República, de la iniciativa de ley 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, que será conocida el próximo martes 2 de junio en el pleno.

“Hay un consenso avanzado en los diferentes sectores y en el Congreso para que la ley pueda aprobarse en la convocatoria del 2 de junio. Eso fue lo que se informó a la Junta Monetaria y esperamos que pueda aprobarse en tercer debate la próxima semana”, explicó en conferencia de prensa Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat).

Informó que de los cambios a la ley que estaban en discusión ya se lograron los consensos necesarios.

Además, indicó que este miércoles se realizó la sesión de apertura con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que lleva a cabo la revisión del Artículo IV, y que ese fue uno de los temas abordados.

“Ellos hacen ver la importancia de que esa ley sea aprobada. De no contar con ella, Guatemala podría ingresar en una lista gris. Habría desconfianza de los inversionistas internacionales y se alejaría la posibilidad de obtener una calificación de grado de inversión, esfuerzo que se ha realizado durante muchos años. Ese escenario no debe contemplarse”, apuntó el presidente del banco central.

Reiteró que los consensos necesarios ya están acordados para que la ley sea aprobada en los próximos días.

Guatemala esta frente a la próxima quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en febrero del 2027.

La Evaluación Mutua consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT).

El país recibe una calificación que le permite demostrar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir deficiencias detectadas y reforzar el sistema.