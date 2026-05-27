ATAL urge al Congreso a aprobar ley antilavado alineada con estándares internacionales

La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) remarcó que considera importante que el Congreso concluya, a la brevedad, la discusión y aprobación de la Iniciativa 6593, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Explicó que, aunque el marco legal vigente ha permitido a Guatemala tener niveles razonables de cumplimiento respecto de los estándares internacionales aplicables en la materia, el paso del tiempo, la evolución de las modalidades del crimen financiero y la actualización de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hacen necesaria la modernización de esa legislación.

Recordó que desde hace más de cinco años se han presentado distintas iniciativas orientadas a actualizar este marco normativo, sin que el asunto recibiera la prioridad requerida.

Alertó que, ante la evaluación internacional que tiene planificada GAFILAT/GAFI en el país para el 2027, resulta indispensable que Guatemala cuente no solo con una ley aprobada, sino también con tiempo suficiente para su reglamentación, implementación y aplicación efectiva.

La ATAL considera que la Iniciativa 6593 representa una mejora respecto del marco legal vigente y estima positivo que el dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía haya introducido ajustes relevantes para fortalecer la certeza jurídica, delimitar adecuadamente el alcance de ciertas obligaciones y mejorar la proporcionalidad de algunos mecanismos previstos en la iniciativa original.

Añadió que, de igual manera, varias de las enmiendas consensuadas recientemente en el seno de la Comisión contribuyen a afinar el texto y pueden fortalecer su consistencia técnica, siempre que se mantengan estrictamente alineadas con las mejores prácticas internacionales.

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Además, reconoce que el proceso de discusión, revisión y consenso de enmiendas es legítimo, necesario y conveniente en una legislación de esta relevancia.

También considera fundamental que las modificaciones que se incorporen respondan a criterios técnicos, sean compatibles con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y no debiliten el objetivo central de mantener a Guatemala en cumplimiento con dichos estándares.

Resaltó que el proceso debe concluir pronto y evitar retrasos innecesarios o propuestas de última hora que, por falta de sustento técnico, puedan entorpecer el avance de una reforma estratégica para el país.

“La pronta aprobación de esta iniciativa contribuirá a preservar el buen funcionamiento y la credibilidad del sistema financiero nacional, fortalecer la confianza internacional en Guatemala y reducir riesgos que podrían afectar negativamente la relación del país con los mercados y con la comunidad financiera internacional, mediante una legislación moderna, técnicamente sólida, proporcional y aplicable para enfrentar eficazmente el lavado de dinero, preservando al mismo tiempo la certeza jurídica y el adecuado funcionamiento de la economía formal”, estimó la ATAL.

En una reciente sesión de jefes de bloque, algunos diputados afirmaron que discutían las enmiendas presentadas y que trabajaban para alcanzar consensos, por lo que la ley podría ser aprobada el 2 de junio próximo.

Además, distintos sectores se han pronunciado para exigir la aprobación de la iniciativa, la cual califican de urgente para Guatemala.

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