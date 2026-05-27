Crece presión política y empresarial por aprobar ley antilavado en Guatemala

Desde la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos (SIB), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) y, esta semana, el pleno ampliado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se ha manifestado la necesidad de que el país modernice la legislación sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT).

El presidente Bernardo Arévalo llamó al Congreso a “no perder el tiempo” y aprobar la ley antilavado durante su conferencia de prensa de este martes 26 de mayo. Además, reiteró la urgencia de la iniciativa al advertir que Guatemala corre el riesgo de ingresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En febrero de 2027, Guatemala enfrentará la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y del Gafilat, cuyo objetivo es revisar el sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Como resultado de ese proceso, el país recibirá una calificación que permitirá determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, la evaluación incluirá recomendaciones para corregir deficiencias detectadas y fortalecer el sistema nacional.

De no obtener una calificación favorable en esta auditoría internacional, Guatemala corre el riesgo de ingresar a una “lista gris”, categoría que identifica a los países poco cooperantes en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto implicaría sanciones y un impacto negativo en la reputación e imagen del país ante la comunidad financiera internacional.

Arévalo pide avalar reforma antilavado

Un llamado para que el Congreso apruebe a la brevedad la iniciativa de Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo realizó este martes el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Nacional de la Cultura.

Desde hace varias semanas, en el Congreso de la República se ha retrasado la aprobación de la ley antilavado debido a las modificaciones que varios bloques legislativos pretenden introducir a la propuesta remitida al Legislativo.

El mandatario hizo énfasis en que el país “corre el riesgo de caer en la lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el Congreso no aprueba esta ley conforme a los estándares internacionales establecidos, por lo que consideró necesario que la normativa sea avalada en el menor tiempo posible, ya que cuenta con respaldo de distintos sectores.

“Diversos sectores de la ciudadanía han manifestado su apoyo y clamor hacia esta ley. Nuestro Gobierno ya tomó su decisión, pero se sigue postergando su aprobación en el Congreso. Las diputadas y los diputados que están trabajando por nuestro país tienen la oportunidad de apoyar prontamente esta ley. Corremos el riesgo, si no se aprueba, de caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo cual no es un peligro abstracto: afecta de forma concreta a las remesas y a la inversión extranjera. Es un elemento fundamental para hacer que nuestro país siga avanzando”, remarcó Arévalo.

Sector privado alerta riesgo de lista gris

En ese mismo sentido, el pasado lunes 25 de mayo representantes de más de 57 organizaciones empresariales nacionales y binacionales se pronunciaron durante una conferencia de prensa del pleno ampliado del Cacif y demandaron a los diputados del Congreso de la República aprobar la iniciativa antilavado.

La posibilidad de que Guatemala ingrese a la lista gris del GAFI y del Gafilat, así como el riesgo de no alcanzar el grado de inversión en la calificación de riesgo país, fueron señalados como efectos inmediatos por representantes del sector privado organizado al referirse al avance de la iniciativa de ley 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

El apoyo del sector privado organizado fue unánime y el pronunciamiento estuvo orientado a que avance la aprobación de la normativa, lo que dejó clara la postura institucional.

El presidente del Cacif, Carlos Arias Bouscayrol, insistió en que la aprobación de esta iniciativa constituye una medida indispensable para fortalecer la institucionalidad, proteger la estabilidad económica del país y evitar que Guatemala continúe expuesta a riesgos que amenazan su reputación y competitividad.

En febrero de 2027, Guatemala enfrentará la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI y del Gafilat, cuyo objetivo es revisar el sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT).

Añadió que la actualización de la ley antilavado para incorporar de manera precisa las recomendaciones del Gafilat representa un paso técnico, estratégico e impostergable que Guatemala debe asumir con responsabilidad.

“La falta de adecuación a estos estándares internacionales expone al país a sanciones, restricciones financieras y a un deterioro de la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos internacionales”, enfatizó.

Embajada respalda reforma antilavado

El pasado 21 de mayo, la Embajada de Estados Unidos instó al Congreso de la República a aprobar la ley antilavado conforme a los estándares internacionales, mientras continúan las negociaciones entre diputados para alcanzar acuerdos sobre la iniciativa.

“Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas”, expresó la sede diplomática en una publicación en redes sociales.

“Aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala”, resaltó la Embajada.

Junta Monetaria alerta riesgo por ley antilavado

La Junta Monetaria, máxima autoridad económica del país, advirtió el pasado 1 de diciembre del 2025 sobre las implicaciones y riesgos que Guatemala podría enfrentar si no avanza en la aprobación de la iniciativa antilavado, entre ellos, afectaciones a las transferencias que realizan los migrantes.

Dado que las remesas constituyen la principal fuente de divisas del país y un sustento significativo para miles de familias, estas podrían verse impactadas por el aumento de comisiones y mayores dificultades operativas para su envío.

La Junta Monetaria señaló que, si Guatemala no moderniza la normativa contra el lavado de dinero, el país podría ser incluido en la lista de naciones que no previenen ese delito, el financiamiento al terrorismo ni la proliferación de armas de destrucción masiva.

Existe una “lista gris”, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que incluye a los países con deficiencias en la prevención y combate del lavado de dinero. Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a partir de enero de 2027.

Además del impacto en las remesas, también podrían registrarse otras consecuencias negativas, como un grave daño a la reputación internacional del país y un incremento en los costos de operación con bancos corresponsales internacionales.

Asimismo, se limitaría o incluso se podría negar el acceso a mercados y flujos de capital extranjero.

FMI respalda cambios contra lavado

El 9 de septiembre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió la aprobación de reformas legislativas, entre ellas la relacionada con el combate al lavado de dinero.

El FMI oficializó el informe sobre la evaluación del Artículo IV realizada a Guatemala en junio pasado. Aunque reconoció la estabilidad macroeconómica del país, recomendó avanzar en la aprobación de reformas y normativas que actualmente se encuentran en trámite en el Congreso de la República.

Asimismo, los directores del organismo reconocieron la resiliencia del sistema financiero y destacaron los esfuerzos de las autoridades por fortalecer la regulación y la supervisión bancaria.