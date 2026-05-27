Junta Monetaria mantiene en 3.50% la tasa líder ante volatilidad del entorno externo

Durante una amplia discusión la noche de este miércoles 27 de mayo, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) mantuvieron en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria, instrumento utilizado para controlar el nivel de precios en la economía.

Por unanimidad, los directores del banco central decidieron mantenerla en 3.50%, luego de escuchar los planteamientos de los equipos técnicos sobre la evolución de la inflación y las condiciones del entorno externo, sobre todo por el comportamiento del precio internacional del barril de petróleo, influenciado por el conflicto geopolítico en Oriente Medio y las posiciones en torno a un acuerdo.

En el primer cuatrimestre del año, la inflación registró un alza y el ritmo inflacionario pasó de 0.96% en enero a 3.24% en abril, asociado con el impacto en los precios de los combustibles, sobre todo de la gasolina, el diésel y el gas propano, lo que ha presionado la división de transporte y, a su vez, otras divisiones de gasto medidas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El indicador aún se encuentra en el rango meta, que es de 4% más/menos 1%.

Las autoridades monetarias reiteraron que se mantiene un entorno de alta incertidumbre externa, pero en el entorno interno se mantienen los indicadores en crecimiento en positivo, que es congruente con la estimación de crecimiento económico previsto para este año entre

La próxima revisión de la tasa líder está programada para realizarse el 24 de junio.

Inflación y petróleo marcan análisis

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), declaró que, con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna y luego de evaluar el balance de riesgos de inflación, se decidió por unanimidad mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria.

Explicó que, en el entorno externo, las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial continúan siendo positivas, impulsadas por la resiliencia del consumo privado y condiciones financieras internacionales aún favorables, aunque persiste un entorno de mayor incertidumbre y riesgos a la baja debido, principalmente, a la prolongación del conflicto geopolítico en Oriente Medio, que ha limitado la oferta de energéticos provenientes del Golfo Pérsico.

En ese contexto, dijo que se han registrado importantes alzas en el precio internacional del petróleo y sus derivados, cuyos efectos ya se observan en la inflación internacional, aunque su impacto total dependerá de la intensidad y duración del conflicto.

Banco central prevé inflación controlada

En el contexto interno, se explicó que, a pesar de la elevada incertidumbre externa, el comportamiento de los indicadores económicos de corto plazo sigue siendo positivo, en congruencia con la estimación de crecimiento económico prevista para el 2026 (entre 3.1% y 5.1%).

No obstante, una prolongación del choque de oferta externo en los precios internos de los combustibles y de la energía podría afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año.

“La inflación total se situó en 3.24% en abril del 2026 (2.50% en marzo), dentro de la meta determinada por la Junta Monetaria (4% +/- 1 punto porcentual). Subrayó que la reciente aceleración del ritmo inflacionario refleja, como se indicó, las presiones inflacionarias de origen importado”, precisó el presidente.

Con base en el análisis integral de la coyuntura económica externa e interna y luego de evaluar el balance de riesgos de inflación, se decidió por unanimidad mantener en 3.50% el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria.

La noche de este miércoles 27 de mayo, la Junta Monetaria enfatizó que los pronósticos y las expectativas de inflación continúan apuntando a que esta se ubicará en meta tanto en el 2026 como en el 2027. Sin embargo, destacó que dichas proyecciones están sujetas a riesgos al alza debido a la incertidumbre respecto de la solución del conflicto geopolítico en Oriente Medio, así como a la posibilidad de que las condiciones climáticas en el país se vean afectadas por el fenómeno de El Niño.

Por el momento, concluyó que la Junta Monetaria considera que esos riesgos están relativamente acotados, por lo que decidió mantener el nivel actual de la tasa de interés líder de política monetaria en 3.50%.

Historial

Desde mayo 2022, la tasa líder ha subido de 1.75% a 5% pero luego bajo a 3.50%: