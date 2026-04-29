Junta Monetaria sostiene tasa líder en 3.50% y advierte riesgos externos por conflicto en Oriente Medio

La decisión fue por unanimidad, explicó Álvaro González Ricci, presidente de la JM, en conferencia de prensa, y aseguró que para abril se prevé un ritmo inflacionario cercano al 3%, según las proyecciones presentadas.

El indicador se mantiene en 3.50% por tercer mes consecutivo.

El funcionario resaltó que se analizó el contexto externo y que las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial continúan siendo positivas para el presente y el próximo año, impulsadas por la resiliencia del consumo privado y condiciones financieras internacionales aún favorables, aunque en un entorno de elevados niveles de incertidumbre y riesgos a la baja, debido, sobre todo, al conflicto geopolítico en Oriente Medio y a la persistencia de las políticas comerciales proteccionistas.

Añadió que el bloqueo del estrecho de Ormuz, originado por el conflicto geopolítico, ha provocado un aumento sustancial en el precio internacional del petróleo, aunque sus efectos sobre la inflación mundial dependerán de la intensidad y duración del referido conflicto.

Perspectivas locales

En el entorno interno, González Ricci mencionó que, a pesar del entorno de alta incertidumbre externa, se mantiene el crecimiento positivo de la mayoría de los indicadores económicos de corto plazo, congruente con la estimación de crecimiento económico prevista para el 2026, entre 3.1% y 5.1%, y para el 2027, entre 3% y 5%. Estos escenarios se mantienen.

En todo caso, remarcó que el choque de oferta en los precios de la energía, derivado del conflicto geopolítico en Oriente Medio, de persistir por un tiempo prolongado, podría afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año.

El funcionario enfatizó que en marzo la inflación se situó en 2.50%, mayor al 1.56% de febrero, aunque por debajo del límite inferior de la meta determinada por la Junta Monetaria (4.0% +/- 1 punto porcentual).

“La reciente aceleración del ritmo inflacionario refleja, en buena medida, las mayores presiones de origen importado, derivado del incremento de los precios internacionales de los combustibles”, recalcó.

En la conferencia de prensa se reiteró que siguen prevaleciendo condiciones de baja inflación y que los pronósticos y las expectativas de inflación continúan apuntando a que esta se ubicará en meta tanto en el 2026 como en el 2027.

Sin embargo, dichas proyecciones siguen estando condicionadas a riesgos al alza, particularmente por la eventual intensificación y prolongación del conflicto geopolítico en Oriente Medio, que podría provocar presiones al alza en la inflación importada, las cuales deberán evaluarse oportunamente, conforme evolucione el mercado mundial de energéticos.

Se explicó que el precio del barril de petróleo WTI, de referencia para Guatemala, superó los US$106 este miércoles.

La próxima sesión para evaluar la tasa líder está programada para el 27 de mayo.

Historial

Desde mayo 2022, la tasa líder ha subido de 1.75% a 5% pero luego bajo a 3.50%: