Junta Monetaria reduce a 3.50% la tasa de interés y cuáles son los efectos en el inicio del ciclo monetario 2026

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) conocieron el tema la noche del miércoles 18 de febrero y decidieron reducir la tasa líder en 25 puntos básicos.

Álvaro González Ricci y Alfredo Blanco Valdés, presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala y de la JM, explicaron en conferencia de prensa que la decisión se basó en la recomendación de los equipos técnicos, quienes evaluaron el desempeño interno de la economía, así como la situación externa, sobre todo de los principales socios comerciales.

La última sesión sobre política monetaria se celebró en noviembre del 2025, cuando la JM redujo la tasa de 4% (vigente en septiembre) a 3.75%. Ahora, con el nuevo ajuste, el indicador baja a 3.50%, lo que confirma una tendencia constante hacia la reducción.

También se explicó que, en enero, el ritmo de inflación fue de 0.96%, mientras que la inflación mensual y acumulada fue negativa, con una variación de –0.18%. El indicador se mantiene por debajo del límite inferior de la meta programada.

Baja en tasa ancla inflación y estimula inversión

José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala, explicó que, con la reducción de la tasa de interés y una inflación de 0.96% —casi tres puntos por debajo de la meta fijada en la política monetaria—, se cuenta con un importante amortiguador ante los posibles efectos derivados del recorte, en particular como anclaje inflacionario.

Señaló que la prudencia macroeconómica ha permitido que los indicadores de corto plazo —como el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), el ingreso de divisas por remesas, el comercio exterior y el crédito bancario al sector privado— mantengan un desempeño congruente, lo que permite proyectar un crecimiento del PIB anual de 4% para este año.

Recordó que, no obstante, dada la dependencia del país respecto de sus principales socios comerciales —cuyas economías muestran una elevada incertidumbre—, se considera adecuada la decisión de reducir la tasa líder en puntos básicos en los últimos meses.

“Con esta medida se estimula el gasto y la inversión, lo que incrementa la demanda agregada en la economía. Es una previsión adecuada para mantener el pronóstico de crecimiento”, precisó.

A corto plazo, los principales efectos esperados para los agentes económicos serían los siguientes:

Estimulación del crédito: costos de financiamiento más bajos pueden impulsar préstamos a empresas formales, al sector informal y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

costos de financiamiento más bajos pueden impulsar préstamos a empresas formales, al sector informal y a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Impulso a la inversión productiva: especialmente en sectores con rendimientos a mediano plazo.

especialmente en sectores con rendimientos a mediano plazo. Apoyo al mercado inmobiliario: las hipotecas y el financiamiento habitacional pueden volverse más accesibles, aunque ya existen subsidios para vivienda de interés social.

las hipotecas y el financiamiento habitacional pueden volverse más accesibles, aunque ya existen subsidios para vivienda de interés social. Reducción del costo real de la deuda: siempre que la inflación se mantenga bajo control.

siempre que la inflación se mantenga bajo control. Disminución del servicio de la deuda pública.

Mayor disposición al crédito: al reducirse la tasa de política monetaria, los bancos prefieren prestar antes que colocar sus excedentes de liquidez en el Banco de Guatemala.

Banca central ve inflación moderada en 2026

Las autoridades de la banca central expusieron que, con base en la información de los cuerpos técnicos, el balance actual de riesgos inflacionarios sugiere que las presiones sobre los precios, para el 2026, siguen siendo moderadas, acorde con los resultados y análisis de los pronósticos.

Se explicó que, en el entorno externo, la Junta Monetaria resaltó que las perspectivas de la actividad económica mundial continúan siendo positivas para el 2026, sustentadas principalmente en el dinamismo del comercio global, la resiliencia del consumo privado y mejores condiciones financieras. No obstante, en ese escenario predominan los riesgos a la baja, debido principalmente a las tensiones geopolíticas y comerciales a escala global.

En cuanto a la inflación internacional, esta, en términos generales, continuó moderándose, aunque en la mayoría de las economías avanzadas permanece por encima de sus metas.

También se aclaró que el precio internacional del petróleo se mantiene por debajo del nivel registrado el año anterior, lo cual aporta un efecto favorable sobre la inflación en Guatemala.

La próxima sesión para evaluar la tasa líder está programada para el 25 de marzo.

Historial

Desde mayo 2022, la tasa líder ha subido de 1.75% a 5% pero luego bajo a 4%:

De enero a abril del 2022: 1.75%

Mayo 2022: 2%

Junio 2022: 2.25%

Agosto 2022: 2.75%

Septiembre 2022: 3%

Noviembre 2022:3.75

Enero 2023: 4.25%

Febrero 2023: 4.50%

Marzo 2023: 4.75%

Abril 2023: 5%

Mayo 2023: 5%