Estado de sitio pudo haber influido en la caída del consumo y en la inflación negativa de enero

Guatemala arrancó el año con una inflación mensual negativa de -0.18% en enero del 2026. El estado de Sitio declarado durante ese mes pudo haber influido en el comportamiento del consumo en algunas divisiones de gasto, según analistas.

El ritmo inflacionario registró su nivel más bajo en los últimos 12 meses, al situarse en 0.96%, cifra menor a la expectativa y la Junta Monetaria (JM) celebrará su primera sesión del año el próximo 18 de febrero para conocer y discutir la Tasa Líder de Interés de Política Monetaria, con el fin de mantenerla o ajustarla a la baja (3.75%).

Los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) detallan que la variación intermensual del índice nacional en enero del 2026 fue de -0.18%, mismo resultado que la inflación acumulada. Esta cifra representa una desaceleración de 0.25 puntos porcentuales respecto de diciembre del 2025 (0.07%), mientras que en enero del 2025 fue de 0.50%.

Por otro lado, el informe sobre el ritmo inflacionario (de enero del 2025 a enero del 2026) indica que el índice nacional se situó en 0.96%, lo que representa una desaceleración de 0.69 puntos en comparación con diciembre del 2025 (1.65%). Además, respecto de enero del 2025, cuando fue de 2.19%, se registró una disminución de 1.23 puntos en la comparación interanual.

Estado de Sitio frenó el consumo

Para el economista Fredy Gómez, hay una explicación del porqué la inflación mensual fue negativa, y en ella tuvo que ver la decisión presidencial de declarar el estado de sitio el 18 de enero, lo que significó movilizar a las fuerzas de la Policía Nacional Civil y del Ejército para actuar contra las pandillas y las maras.

“El estado de sitio implica una reducción de la actividad económica, y específicamente del consumo. Dicho efecto, si bien es temporal, sí tiene un efecto en los precios”, indicó el experto, además de señalar otras causas que pudieron incidir en el indicador.

Es decir, las personas pudieron haberse resguardado o, bien, no frecuentaron ni activaron sus hábitos normales de consumo por la decisión gubernamental.

Caen precios del maíz y las gasolinas

Gómez indicó que otras causas que pueden explicar el comportamiento de la inflación son los precios internacionales de los granos, que desde hace un tiempo han mostrado una tendencia a la baja y se espera que sigan descendiendo durante el 2026. Esto se explica por un menor consumo en algunos países y un aumento relativo en otros.

En particular, mencionó el precio del maíz, el cual ha mostrado una tendencia descendente.

“Esperaríamos que continúe; son buenas noticias en esa división de alimentos y para el consumidor”, agregó.

Otra variación notable ha sido en las gasolinas, cuyos precios han retrocedido y, en algunos momentos, se han mantenido estables durante semanas.

En su conjunto, advirtió que todos estos movimientos significan un beneficio para la población en general, al facilitar la cobertura de sus necesidades.

Recordó que, si bien el IPC combina divisiones con alzas y otras con bajas, hay que revisar aquellas que presentan una tendencia creciente de precios que no es coherente con el mercado. Por ello, consideró oportuno que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), adscrita al Ministerio de Economía, así como la Superintendencia de Competencia (Sicom), supervisen el comportamiento del mercado y conozcan posibles prácticas no competitivas.

El informe registró un precio promedio del barril de petróleo de US$60 en enero y un tipo de cambio de Q7.67 por US$1.

Choque de oferta reduce precios internos

Al ser consultado, el presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, declaró que el país enfrenta un choque de oferta de origen externo, relacionado con la baja del precio internacional del petróleo, lo cual ha reducido el precio interno tanto de los combustibles como del gas propano. También se observa una normalización de los choques de oferta relacionados con bienes agrícolas, en particular, el precio medio del tomate.

Reiteró que esta situación no es preocupante, ya que se trata de un fenómeno de oferta que, en realidad, resulta favorable para el ingreso de los guatemaltecos. “Cosa distinta sería un choque de demanda, cuando el precio cae porque no hay actividad económica suficiente para generar demanda de bienes y servicios”, explicó.

“Es claro que cuando aumenta la demanda, aumentan los precios. No es lo que estamos viendo en Guatemala, sino más bien el efecto contrario, relacionado con la oferta. No obstante, cabe aclarar que los choques de oferta suelen ser transitorios, por lo que, una vez se desvanecen, los precios vuelven a aumentar”, remarcó.

JM ve margen ante baja inflación

Las autoridades también dieron su punto de vista sobre lo que significa que el ritmo de la inflación esté por debajo de la meta inferior. Según Álvaro González Ricci, aunque la meta de inflación es simétrica —es decir, importa tanto cuando la inflación supera el límite superior como cuando está por debajo del inferior—, la política monetaria vigente tiene más margen de acción cuando la presión es a la baja.

Explicó que esto ocurre sobre todo cuando se trata de un choque de oferta, dado que la política monetaria debe responder únicamente si las expectativas de inflación están siendo afectadas.

Por ello —añadió— el año pasado la Junta Monetaria decidió disminuir la Tasa de Interés Líder de Política Monetaria, “para enviar un mensaje claro de que nos preocupa que la inflación esté debajo del límite inferior de la meta, pero que tenemos suficiente margen de acción para tomar medidas al respecto”.

Divisiones clave con incidencia negativa

Las divisiones de transporte y de alimentos registraron una incidencia mensual negativa de -0.0981 y -0.0929, respectivamente. Ambas tienen el mayor peso en la estructura del índice.

Entre los productos con incidencia positiva (alza), el indicador reflejó los siguientes: carne fresca de res (0.0341%), consumo de energía eléctrica (0.0334%), almuerzos simples con carne, excluye gaseosa (0.0154%), tortillas (0.0142%) y ejotes (0.0127%).

En tanto, los cinco productos con mayor incidencia negativa (baja) fueron: gas propano en cilindro (-0.0908%), gasolina (-0.0839%), tomates (-0.0822%), educación universitaria (-0.0429%) y huevos de gallina (-0.0261%), según el cotejo oficial.