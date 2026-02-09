Defensa descarta ampliar el estado de sitio y anuncia nueva estrategia del Ejército en seguridad

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, en entrevista este lunes 9 de febrero en Prensa Libre Radio, se refirió a los resultados del estado de sitio. Indicó que esta medida no será ampliada y explicó lo que han hallado en las prisiones requisadas.

El funcionario afirmó que el estado de sitio ha dado buenos resultados y destacó que la operación del Ejército de Guatemala se ha desarrollado en tres ejes: el primero ha sido brindar seguridad en el perímetro de las cárceles; también han participado activamente en las requisas, con el objetivo de cortar la comunicación entre cabecillas y pandilleros que coordinaban extorsiones.

Indicó que, en las cárceles requisadas, los reos contaban con radiofrecuencias, teléfonos, e incluso granadas de fragmentación, armas y municiones.

Saenz destacó el aislamiento de los cabecillas y aseguró que esto se ha reflejado en las calles con un descenso drástico de asesinatos y extorsiones.

Calificó el estado de sitio como un éxito e indicó que fue decretado por 30 días y que ese será su plazo, es decir, no habrá ampliación.

Afirmó que, como parte del apoyo a las fuerzas de seguridad civil, están diseñando la planificación que iniciará una vez concluya el estado de sitio, con el fin de mantener la colaboración del Ejército en las calles para combatir el crimen.

Añadió que cada vez que el Estado combate alguna manifestación del crimen, este se reorganiza y luego es más difícil enfrentarlo, por lo que el trabajo de desarticulación debe continuar.

Explicó que el estado de sitio concluye el 19 de febrero y que, a partir de esa fecha, se implementará otro diseño operacional, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

Reiteró que están preparando una nueva estrategia para después del estado de sitio, con el fin de mantener el impacto contra las estructuras criminales.

Aseguró que, en ningún momento, realizaron allanamientos sin orden judicial, sin la presencia de fiscales o agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Resaltó que el estado de sitio ha permitido la presencia del Ejército en las calles y su incursión en las operaciones.

Enfatizó que el apoyo a las fuerzas de seguridad pública continuará de forma conjunta y coordinada. Durante el estado de sitio, dijo, el Ejército condujo, organizó y dirigió las acciones.

Agregó que no entra ni sale nada de los centros penitenciarios sin ser inspeccionado por soldados; además, hay puestos de control para los agentes del Sistema Penitenciario (SP).

“No nos podemos ir a encuartelar. Eso no lo vamos a hacer. Sería una irresponsabilidad abandonar las calles, dejar las áreas rojas, ahora que hemos dado apoyo para retomar el control”, enfatizó.

Anunció que buscarán los medios necesarios para que los resultados se mantengan.

El ministro añadió que la comunicación interna entre los reos es compleja, la calificó de sofisticada y con cierta disciplina, lo que, dijo, los hacía “ser efectivos”.

En las requisas, les decomisaron los aparatos de comunicación.

Explicó que, en el círculo tres, el Ejército ha actuado con mayor rigor. Adelantó que la estrategia posterior al estado de sitio abarcará Escuintla y el área metropolitana.

Señaló que es necesario mejorar las condiciones laborales y salariales de los guardias para evitar la corrupción.

