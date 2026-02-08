Contenedores, barrotes y piso reforzado: así son las celdas donde trasladaron a “El Lobo” y otros líderes de pandillas

Celdas hechas con contenedores, ventanas con barrotes y un espacio aproximado de 29 metros cuadrados son las nuevas zonas a las que fueron trasladados Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, cabecilla del Barrio 18, y otros cabecillas de pandillas.

Así lo confirmaron este domingo 8 de febrero las autoridades guatemaltecas, quienes indicaron que estos traslados forman parte de nuevas acciones para garantizar que no puedan cometer ni ordenar actos ilícitos, luego de que el pasado 17 de enero se registraran disturbios dentro del Centro de Detención Renovación I.

Resaltaron que, en el caso de El Lobo, estará completamente aislado y sin acceso a lujos que, según las autoridades —como el presidente Bernardo Arévalo—, habría exigido, como una cama, aire acondicionado e internet.

El Ejército de Guatemala, mediante un video publicado en sus redes sociales, brindó más detalles sobre las nuevas celdas de aislamiento. Indicó que tienen capacidad máxima para 15 personas y que cada celda cuenta con diez ventanas con barrotes, cinco en cada lado.

“Este módulo está conformado por cinco contenedores, los cuales fueron reparados, reforzados y adecuados para su uso como celdas de encarcelamiento”, detalla el Ejército de Guatemala.

El Cabecilla del Barrio 18 y otros líderes de padillas fueron trasladados a un nuevo módulo de celdas dentro del Centro de Detención Renovación I. (Foto Prensa Libre: AGN)

También se menciona que las celdas cuentan con piso reforzado para uso continuo, una reja en la puerta principal y un espacio aproximado de 29 metros cuadrados, así como un refuerzo con electro maya soldada.

Las nuevas celdas fueron construidas a partir de contenedores, además de contar con ventanas con barrotes y piso reforzado. (Foto Prensa Libre: AGN)

Las autoridades guatemaltecas agregaron que las celdas se utilizarán dependiendo de las condiciones de seguridad que se determinen para cada detenido.

Las autoridades guatemaltecos afirmaron que "El Lobo" fue aislado completamente y permanecerá solo dentro de una de las celdas. (Foto Prensa Libre: AGN)

Finalmente las autoridades indicaron que esta nueva área en donde fueron trasladados los líderes de pandillas es temporal, mientras se refuerza el centro de detención.

