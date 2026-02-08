Trasladan al “Lobo” y a otros pandilleros a una zona de la Granja Penal Canadá, mientras reconstruyen la cárcel Renovación 1

Guatemala

Trasladan al “Lobo” y a otros pandilleros a una zona de la Granja Penal Canadá, mientras reconstruyen la cárcel Renovación 1

Pandilleros que estaban recluidos en la cárcel Renovación 1 fueron llevados a un sector acondicionado con contenedores en la Granja Penal Canadá, también en Escuintla.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, el Lobo, permanece en el área de contenedores que fue habilitada en la Granja Penal Canadá. (Foto Prensa Libre: @BArevalodeLeon)

Varios pandilleros que cumplían condena en la cárcel Renovación 1, en Escuintla —entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como el Lobo— fueron trasladados a un sector habilitado en la Granja Penal Canadá, en el mismo departamento, mientras se reconstruyen áreas destruidas durante los disturbios en el centro original.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, publicó este 8 de febrero de 2026 un mensaje en la red social X:

“Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios”.

El mensaje iba acompañado de cuatro fotografías en las que se observa a Ochoa Mejía, cabecilla de la pandilla Barrio 18, y a otro recluso en una zona con varias celdas.

El Ministerio de Gobernación informó que varios reos fueron trasladados a un área reacondicionada en la Granja Penal Canadá, compuesta por contenedores habilitados para mantenerlos bajo control y evitar fugas.

Reconstrucción

Se indicó que el objetivo de este traslado es permitir la reconstrucción de la cárcel Renovación 1, dañada en distintas áreas durante los motines del 17 y 18 de enero pasados.

Luego de que autoridades retomaran el control de la cárcel, los pandilleros del Barrio 18 ordenaron ataques casi simultáneos contra agentes de la PNC, que causaron 11 muertes.

Durante esos disturbios, los reclusos destruyeron el área administrativa y varias celdas, por lo cual fueron llevados a Canadá mientras se completan los trabajos de reparación.

También se reacondicionará el área de descanso de los guardias del Sistema Penitenciario.

Las autoridades no detallaron cuántos reos fueron trasladados ni su identidad.

En algunas de las imágenes compartidas por el Gobierno se observa a el Lobo en el área de contenedores, junto con Jarvin Leonel Itzoy Cruz, el Crazy, y Wilder Rodríguez Aguilar, el Pato, todos integrantes del Barrio 18.

Módulo de contenedores que fueron habilitados en la Granja Penal Canadá a donde fueron llevados pandilleros que estaban en Renovación 1. (Foto Prensa Libre: Colaboración)

