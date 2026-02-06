Mariachis para El Lobo: capturan a funcionarios de cárcel Fraijanes 2 por permitir fiestas para reos

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión ejecuta este viernes 6 de febrero un operativo en el Centro de Detención Especial Mariscal Zavala, en la zona 17.

Según el Ministerio Público (MP), la finalidad del operativo es aprehender al director y alcaide en funciones, Fausto “N” y Wuarnes “N”, respectivamente.

“Ellos, como funcionarios de la cárcel de máxima seguridad para hombres Fraijanes 2, en las fechas 18 de febrero del 2024 y 17 de febrero del 2025, autorizaron dos celebraciones dentro del centro carcelario”, afirmó el MP.

Según el ente investigador, en dichas celebraciones se permitió el ingreso de alimentos, mariachis, visitas en horarios inhábiles y otros privilegios a integrantes de la mara Barrio 18, principalmente a uno de sus cabecillas y a sus familiares.

A Torre de Tribunales fue llevado Fausto “N”, quien fungía como director de la cárcel Fraijanes 2.

En su caso, la orden de captura fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo A. Se informó que el caso tiene reserva judicial por ser de alto impacto y posibles capturas futuras.

Uno de los cabecillas del Barrio 18 es Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, quien, a finales de julio del 2025, fue trasladado junto a otros pandilleros a la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

En enero recién pasado, pandilleros del Barrio 18 organizaron motines en tres cárceles para exigir comodidades.

Los motines derivaron en toma de rehenes y ataques contra la Policía Nacional Civil, con saldo de agentes fallecidos.

