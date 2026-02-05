Videos: ventiladores, televisores y cuchillos decomisan en requisa en el Preventivo de la zona 18

Policías de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala efectuaron este jueves 5 de febrero una requisa en el Preventivo para Varones de la zona 18, en apoyo al Sistema Penitenciario.

Según información preliminar, la requisa se llevó a cabo en el sector 11, donde se reportó el decomiso de dos teléfonos celulares, una pesa, cuchillos, tres bolsas con cocaína, dinero, televisores y otros electrodomésticos.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, indicó que en ese sector se encuentran integrantes de la mara Barrio 18.

Añadió que fueron requisadas las secciones A, B y C, donde se decomisaron objetos prohibidos.

Para leer más: Requisa en cárcel Renovación 1: autoridades detectan señal de radio que encendió las alertas

Agregó que también se han realizado perfilaciones a los pandilleros para obtener más información de los reos.

Explicó que el objetivo es reducir las acciones ilegales y quitarles capacidad operativa a los delincuentes que se organizan desde prisión para cometer delitos en las calles.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.