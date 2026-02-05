Videos: ventiladores, televisores y cuchillos decomisan en requisa en el Preventivo de la zona 18

Justicia

Videos: ventiladores, televisores y cuchillos decomisan en requisa en el Preventivo de la zona 18

Las fuerzas de seguridad efectuaron una requisa en el sector 11 del Preventivo para Hombres, en la zona 18.

Policías de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala efectuaron este jueves 5 de febrero una requisa en el Preventivo para Varones de la zona 18, en apoyo al Sistema Penitenciario.

Según información preliminar, la requisa se llevó a cabo en el sector 11, donde se reportó el decomiso de dos teléfonos celulares, una pesa, cuchillos, tres bolsas con cocaína, dinero, televisores y otros electrodomésticos.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, indicó que en ese sector se encuentran integrantes de la mara Barrio 18.

Añadió que fueron requisadas las secciones A, B y C, donde se decomisaron objetos prohibidos.

Agregó que también se han realizado perfilaciones a los pandilleros para obtener más información de los reos.

Explicó que el objetivo es reducir las acciones ilegales y quitarles capacidad operativa a los delincuentes que se organizan desde prisión para cometer delitos en las calles.

