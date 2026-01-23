Requisa en cárcel Renovación 1: autoridades detectan señal de radio que encendió las alertas

Justicia

Requisa en cárcel Renovación 1: autoridades detectan señal de radio que encendió las alertas

Fuerzas de seguridad requisan la cárcel Renovación 1 y ya reportan el decomiso de ilícitos.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, ingresaron este viernes 23 de enero al centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, para llevar a cabo una requisa preventiva.

La intervención se originó luego de que el Ejército detectó e intervino una señal de radio que operaba de forma irregular, lo que encendió las alertas de las fuerzas de seguridad y derivó en una nueva inspección dentro del recinto penitenciario.

Según información del Ejército, durante la requisa las autoridades localizaron chalecos y radios operadores, objetos cuya tenencia está prohibida dentro de los centros de privación de libertad.

El operativo busca evitar la comunicación ilícita desde el interior de la cárcel y fortalecer el control institucional, remarcó.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para garantizar el orden, la seguridad y prevenir hechos delictivos que puedan planificarse desde los centros carcelarios.

Esta requisa se efectuó luego de que el 17 y 18 de enero se registró un motín en la referida prisión, donde los reos causaron destrozos en las instalaciones.

Para leer más: "Mi héroe": entre clamor por justicia velan en Jutiapa a tres agentes de la PNC víctimas de atentados

También hubo motines en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2, donde se reportó la toma de rehenes.

Según el Ministerio de Gobernación, derivado de los motines, pandilleros del Barrio 18 atacaron a agentes de la PNC, con saldo de 10 agentes fallecidos.

Lo sucedido llevó al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio por 30 días en todo el país.

Imágenes revelaron movilidad de reos

La requisa se da un día después de que Prensa Libre y Guatevisión evidenciaran que los reos se movilizan sin control en cárcel Renovación 1, pese a operativos y estado de sitio

