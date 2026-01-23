Justicia
Requisa en cárcel Renovación 1: autoridades detectan señal de radio que encendió las alertas
Fuerzas de seguridad requisan la cárcel Renovación 1 y ya reportan el decomiso de ilícitos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, ingresaron este viernes 23 de enero al centro carcelario Renovación 1, en Escuintla, para llevar a cabo una requisa preventiva.
La intervención se originó luego de que el Ejército detectó e intervino una señal de radio que operaba de forma irregular, lo que encendió las alertas de las fuerzas de seguridad y derivó en una nueva inspección dentro del recinto penitenciario.
Según información del Ejército, durante la requisa las autoridades localizaron chalecos y radios operadores, objetos cuya tenencia está prohibida dentro de los centros de privación de libertad.
El operativo busca evitar la comunicación ilícita desde el interior de la cárcel y fortalecer el control institucional, remarcó.
Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para garantizar el orden, la seguridad y prevenir hechos delictivos que puedan planificarse desde los centros carcelarios.
Esta requisa se efectuó luego de que el 17 y 18 de enero se registró un motín en la referida prisión, donde los reos causaron destrozos en las instalaciones.
También hubo motines en el Preventivo de la zona 18 y en la cárcel de Fraijanes 2, donde se reportó la toma de rehenes.
Según el Ministerio de Gobernación, derivado de los motines, pandilleros del Barrio 18 atacaron a agentes de la PNC, con saldo de 10 agentes fallecidos.
Lo sucedido llevó al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio por 30 días en todo el país.
Imágenes revelaron movilidad de reos
La requisa se da un día después de que Prensa Libre y Guatevisión evidenciaran que los reos se movilizan sin control en cárcel Renovación 1, pese a operativos y estado de sitio
