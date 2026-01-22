Verificamos por usted: ¿Qué dice el Mingob sobre la foto de “el Lobo” y su condición en prisión?

Desde este jueves 22 de enero del 2026, comenzó a circular en redes sociales una fotografía en la que se observa a Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como “el Lobo”, aparentemente en un espacio abierto dentro del centro penitenciario Renovación I, lo que generó dudas sobre si el cabecilla pandillero se encuentra aislado y bajo control estricto, como han informado las autoridades.

Ante la difusión de la imagen, se consultó al Ministerio de Gobernación (Mingob), que confirmó que la fotografía no corresponde a la situación actual del privado de libertad.

Según la postura oficial, la imagen fue captada durante las horas en que se registraron alteraciones del orden en el centro carcelario, el pasado fin de semana.

De acuerdo con el Mingob, el sector donde fue tomada la fotografía presentó daños posteriormente, lo que permitió establecer que la imagen corresponde a ese momento específico.

Además, agregan, la vestimenta que porta Ochoa Mejía en la fotografía coincide con la que llevaba al momento de ser sometido por las autoridades, lo que refuerza que se trata de un registro previo a las medidas adoptadas tras los hechos violentos.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, encapuchado y con un arma, en el contexto de los motines registrados en centros penitenciarios que iniciaron el 17 de enero del 2026. (Foto Prensa Libre: Archivo PL)

El Ministerio también aclaró que actualmente “el Lobo”, junto con otros cabecillas de estas estructuras criminales, se encuentra bajo un régimen de aislamiento, con control estricto y comunicación interrumpida.

"Actualmente, tanto él como otros cabecillas de estos grupos criminales se encuentran aislados, bajo control estricto y con su comunicación interrumpida", respondió la institución ante reiteradas consultas de los medios.

Precisó que el aislamiento no implica necesariamente un espacio totalmente cerrado, sino que puede realizarse en áreas controladas, siempre sin contacto con otros privados de libertad.

Las autoridades han subrayado que hay medidas que se mantienen vigentes como parte de los protocolos de seguridad reforzados tras los incidentes ocurridos en Renovación I.

