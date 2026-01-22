Los 11 puntos donde la PNC continúa con cierres viales preventivos tras ataques contra agentes

En Guatemala rige el estado de sitio, tras los motines en tres cárceles que derivaron en ataques armados contra agentes de la PNC, con un saldo de 10 fallecidos.



Los atentados simultáneos se registraron el domingo 18 de enero en varios puntos del departamento de Guatemala, mientras las autoridades informaban que habían retomado el control de la cárcel Renovación 1, en Escuintla.



En esa prisión, se impuso orden a un grupo de reos de la mara Barrio 18 que hacía varias exigencias, entre ellas que se les proveyera de comodidades. Además, los privados de libertad causaron destrozos en el recinto.



La situación fue tensa, pues a este motín, que comenzó el sábado 17 de enero, se unieron los reos del sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18 y de la cárcel Fraijanes 2, donde el domingo fue retomado el control.





El Ministerio de Gobernación informó que los motines fueron organizados por integrantes del Barrio 18.

Cierres viales



Los ataques contra instalaciones policiales y agentes obligaron a la PNC a efectuar cierres viales preventivos en los perímetros de algunas sedes en la capital y otras instituciones.



En ese sentido, la Policía Municipal de Tránsito de la capital informó este jueves 22 de enero sobre los puntos donde está restringido el paso.