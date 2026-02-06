Así operaba Alis Montenegro, cabecilla de una red de trata de menores en las cárceles de Fraijanes 2 y el Preventivo de la zona 18

Alis María Montenegro Ibáñez es señalada por el Ministerio Público como una de las principales operadoras de una estructura del Barrio 18 dedicada al reclutamiento de adolescentes para ingresarlas a centros carcelarios, donde eran abusadas sexualmente por privados de libertad. Actualmente, su defensa busca evitar que el caso llegue a juicio y que la sindicada acepte cargos menores.

Las pesquisas se extendieron hasta Virginia, Estados Unidos, como parte del seguimiento a Montenegro Ibáñez, conviviente de Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, conocido como Only o Mango, uno de los hombres de confianza de Aldo Duppie Ochoa Mejía, el Lobo.

De acuerdo con las pesquisas, la relación le permitió a Montenegro fungir como enlace entre pandilleros recluidos, colaboradores externos y personal del Sistema Penitenciario (SP).

El día de la detención, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que Montenegro tenía dos residencias: una en Estados Unidos y otra en la zona 16 de la capital.

Pandilleros pagaban hasta Q1 mil 500 por una menor de edad

En marzo del 2024, la Fiscalía contra la Trata de Personas desarticuló la estructura denomina “Adolescentes en Peligro” tras una investigación que se extendió por al menos tres años. Las autoridades establecieron que la red captaba menores de edad bajo engaños y las trasladaba a las cárceles de Fraijanes 2 y el Preventivo para Varones de la zona 18.

Según el expediente, Montenegro coordinaba el traslado de las adolescentes con apoyo de pilotos de taxis piratas y mototaxis vinculados a Ojeda Valenzuela, así como con la presunta colaboración de guardias del SP. Para facilitar el ingreso de las víctimas, habría utilizado documentación alterada, incluida el acta de nacimiento de la hermana de la sindicada.

Uno de los investigadores indicó que los pandilleros privados de libertad pagaban entre Q1 mil y Q1 mil 500 a los reclutadores por cada menor ingresada a los centros carcelarios.

¿Cómo inició la red de trata dentro de las cárceles de Guatemala?

Las pesquisas señalan que la red de trata habría comenzado con amistades y romances entre pandilleros y adolescentes. Tres menores de edad, de entre 12 y 17 años, fueron invitadas a salir a divertirse; sin embargo, el destino final fue el Preventivo para Varones de la zona 18.

Una de las víctimas contó su historia al MP y reveló cómo operaba la estructura que les permitía ingresar a esa prisión e incluso pernoctar durante dos o tres noches.

La declaración fue rendida en el 2022. La adolescente fue obligada, junto con otras niñas, a mantener relaciones sexuales con miembros del Barrio 18 en el sector 11, tras haber sido reclutada en una colonia de la capital.

Las víctimas indicaron a los investigadores que su ingreso al preventivo fue forzado y mediante engaños. Según las pesquisas, una de las adolescentes fue violentada sexualmente por 10 pandilleros en un solo día.

“Fuimos obligadas a tener relaciones sexuales con pandilleros y luego nos amenazaban con matarnos si denunciábamos”, revelan los testimonios.

Por este caso fueron capturadas 47 personas, entre ellas 23 guardias del SP, por su presunta complicidad con Alis Montenegro y el Barrio 18 en la explotación sexual de adolescentes.

Alis Montenegro busca evitar la condena máxima

La presunta cabecilla de la estructura fue detenida en el Aeropuerto Internacional La Aurora el 20 de noviembre del 2024 y quedó ligada a proceso por los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, y reclutamiento de menores de edad para grupos delictivos organizados.

Ahora busca evitar ir a juicio y recibir la pena máxima. Para el próximo 27 de febrero está programada una audiencia en la que la defensa intentará reformar los delitos imputados para que Montenegro acepte cargos menores. La sindicada comparecerá ante el juez Mario Efraín Najarro Quinteros.

¿Quién es Mango, pareja de Alis Montenegro?

Eder Lubanski Ojeda Valenzuela coordinaba asesinatos, extorsiones y otros crímenes desde la cárcel de Fraijanes 2, según un análisis de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

Ojeda Valenzuela, junto con su familia, adquirió vehículos para operarlos como taxis piratas en las colonias Maya, Atlántida, Limón y Juana de Arco, zona 18.

El análisis señala que alias Mango mantenía una relación cercana con Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias Lobo, cabecilla del Barrio 18. Ambos tenían negocios legales e ilegales en la zona 18, junto con Carlos Agustín Reyes Popol, alias el Joker; Ángel Aroldo Cu Mejicanos, alias el Inquieto; Osman René Coronado Martínez, alias el Ploky, y Luis Yhefferson Rosales Flores, alias el Mosca, todos condenados y recluidos en la cárcel de Fraijanes 2.

De acuerdo con las investigaciones de la policía, estos pandilleros se conocieron en el sector 8 de la colonia el Limón, zona 18, lugar donde residían cuando eran adolescentes.