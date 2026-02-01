“El día que nosotros salimos…”: alias “Bufón” relata cómo se habrían fugado de Fraijanes 2 vestidos de policías; PNC rechaza señalamientos

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Bufón o Joker, cabecilla del Barrio 18, es uno de los 20 fugados de la cárcel de Fraijanes 2 entre el 8 y 11 de octubre del 2025, según el Ministerio Público.

Después de permanecer prófugo durante 16 semanas, fue recapturado en San Pedro Ayampuc, zona 18. Durante su audiencia de primera declaración, relató que los reos escaparon vestidos como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fueron trasladados en dos camionetas del Estado.

Alias Joker aseguró no recordar el día exacto de la fuga, pero afirmó que salieron del penal pasadas las 18 horas.

“El día que nosotros salimos de allá... Las instrucciones de la Policía Nacional Civil… a nosotros nos sacaron uniformados de la Policía”, dijo el cabecilla del Barrio 18, quien purga una condena de mil 675 años por asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Reyes Popol también denunció haber sido golpeado al momento de su detención para que no revelara la supuesta participación de la PNC en la fuga.

“Cuando me agarraron, ellos por eso me subieron a una patrulla. Me pegaron. Sí, así me agarraron, porque, ellos no querían que yo dijera que había sido la PNC”, comentó Reyes.

Aseguró que lo obligaron a culpar al Sistema Penitenciario (SP) bajo amenazas.

“Subieron los vidrios de la patrulla y me empezaron a pegar. Me decían: ‘Te voy a torturar, te voy a parar el juego, ahí vas a ver’. Pero qué verdad... Me volvieron a pegar. Fueron los de la PNC que me empezaron a maltratar. Pero ellos tenían una grabadora”, le dijo el pandillero a la jueza.

Reyes incluso señaló que la operación habría sido coordinada desde los altos mandos de la institución policial.

“El director de todo esto fue el director de la PNC. A nosotros nos vistieron... nos dieron uniforme de la PNC. No fue el sistema. Fue la PNC”, continuó diciendo Reyes.

Según su versión, fueron diez reos que se fugaron ese día en vehículos oficiales.

“Nos sacaron en dos carros, camionetas, los que nos fuimos ese día. Es la verdad, no le estoy mintiendo. A los diez que nos fuimos nos sacaron en dos camionetas del Estado”, indicó.

Agregó que hubo pagos involucrados para facilitar la fuga: “Se les entregaron millones a ellos en bolsas negras”, afirmó.

PNC dice que es una teoría conspirativa

En respuesta, la PNC rechazó las declaraciones del sindicado y las calificó como una “teoría conspirativa sin fundamento”.

“Son declaraciones de terroristas condenados en varias ocasiones, que pueden decir lo que se les diga o asesoren. El aporte real a la investigación lo realiza el Ministerio Público”, indicó la institución en una postura oficial.

Reyes Popol enfrentará un nuevo proceso penal

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal resolvió ligarlo a proceso y enviarlo a prisión por los delitos de evasión, trata de personas en la modalidad de reclutamiento y portación ilegal de armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.

La jueza de turno rechazó la petición de falta de mérito planteada por la defensa, al concluir que no concurrían los elementos necesarios para eximirlo de responsabilidad.

“Considera la juzgadora que concurren esos elementos que se encuentran identificados en el tipo penal, porque dio anuncios particularmente de evasión. Al existir esos motivos nacionales suficientes que exige nuestra ley en su estructura penal y también la Constitución Política de la República de Guatemala, considero decretar el procesamiento en contra del hoy sindicado por el tipo penal de evasión”, resolvió la juzgadora.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Joker, llega a su audiencia de primera declaración en la Torre de Tribunales, custodiado por agentes del Sistema Penitenciario (Foto Prensa Libre)

Agregó que los hechos señalados por la defensa no coincidían con la cronología ni con las evidencias presentadas, y declaró sin lugar la petición del abogado.

El Ministerio Público cuenta con un plazo de dos meses y 25 días para ampliar la investigación. La audiencia de etapa intermedia será programada según disponibilidad del tribunal.

Dark también dijo que se fugaron vestidos de policías

El pasado 23 de enero, Milton Najarro, alias Dark, también fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. Se fugó junto a Reyes Popol y otros 18 reos.

Durante su audiencia de primera declaración, alias Dark mencionó al director de la PNC, David Boteo, como responsable de haber coordinado la fuga desde el interior del penal.

“Todo iba a estar coordinado con el director de la Policía y más que todo así fueron las cosas. En una requisa fue que salimos vestidos de policías. El director de la Policía nos mandó los trajes y las patrullas en las que salimos”.