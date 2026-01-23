“Salimos vestidos de policías”: pandillero “Dark” declara que pactaron con autoridades de la PNC para fugarse de Fraijanes 2

Milton Najarro, alias “Dark”, fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego, durante una audiencia celebrada este viernes 23 de enero, tras su captura luego de haberse fugado de la cárcel de Fraijanes 2.

Compareció por videoconferencia para escuchar la imputación del Ministerio Público y la resolución de la jueza del Juzgado de Turno.

Durante su declaración, afirmó que el día de la fuga —cuando escapó junto a otros 19 reclusos— usaron uniformes policiales y, según su versión, salieron del penal en patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC).

Señaló que entregaron dinero al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez —actualmente prófugo—, aunque no precisó el monto. También responsabilizó a otros funcionarios, al asegurar que la fuga “ya estaba coordinada”.

Indicó que el exdirector del Sistema Penitenciario habló con los reos y “llevaba una oferta que venía de parte del ministro de Gobernación, del presidente y de toda esa cúpula. La oferta era que nos fuéramos y que no nos iban a perseguir; lo que ellos querían era tranquilidad en el país, esa era la oferta”.

Najarro también mencionó al director de la PNC, David Boteo, a quien acusó de haber coordinado la fuga desde la cárcel de Fraijanes 2. Según su versión, “todo iba a estar coordinado con el director de la Policía y más que todo así fueron las cosas. En una requisa fue que salimos vestidos de policías. El director de la Policía nos mandó los trajes y las patrullas en las que salimos”.

Añadió: “el Gobierno nos dijo que saliéramos, nos dio la oportunidad de salir para que todo estuviera tranquilo; que íbamos a tener seguridad, que no nos iban a perseguir. Ese fue el pacto que hizo el Gobierno con nosotros”.

No recordó la fecha de la requisa durante la cual se fugaron, pero reiteró que salieron con apoyo de la PNC y con el supuesto aval de los altos mandos.

“Todos nos fuimos en la requisa, todos salimos en patrullas, todos vestidos de policías”, afirmó.

Dijo que el dinero fue entregado en efectivo, aunque no explicó cómo ni dónde fue entregado.

Por momentos, la audiencia fue interrumpida porque alias “Dark” dijo “tener que ir al baño”. Simplemente se levantó y salió de la sala.

Tras varios intentos, logró escuchar los señalamientos en su contra.

La fuga fue informada el 12 de octubre por las autoridades del Sistema Penitenciario, sin dar mayores detalles.

Najarro permanecerá en prisión, en la cárcel de Matamoros. La audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 7 de mayo, en el Juzgado Cuarto Penal.

