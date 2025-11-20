MP, PNC y el FBI capturan al “Cartoon”, cabecilla del Barrio 18 fugado de la cárcel Fraijanes 2

Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias Cartoon, cabecilla del Barrio 18, fue capturado tras permanecer prófugo desde su fuga de la cárcel de Fraijanes 2.

Sinay es el quinto reo capturado de los 20 que evadieron Fraijanes 2 entre el 8 y 11 de octubre pasado; los otros 15 siguen prófugos.

La detención fue realizada por la Fiscalía contra la Extorsión del Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, unidad de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Sinay fue localizado en una vivienda ubicada a unos seis kilómetros del ingreso a la prisión. Según las pesquisas, recibió ayuda de familiares para ocultarse durante seis semanas.

De acuerdo con la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), Sinay es subcabecilla de la clica Los Crazy Gangster (LCG), que opera en El Porvenir, Boca del Monte, El Matasano y la zona 1 de Villa Canales, así como en La Salvadora, Santa Catarina Pinula. El máximo cabecilla de la clica es Mayro De León Hernández, alias Viejo Zacapa, recluido desde el 31 de julio pasado en la cárcel Renovación 1.

Las autoridades señalan a Sinay como responsable de ordenar asesinatos y extorsionar a pilotos del transporte público y comerciantes de barrio en Villa Canales y Santa Catarina Pinula.

Además, las investigaciones revelan que Sinay operaba negocios formales vinculados a la clica, como compra y alquiler de taxis y tiendas de abarrotes. Los comercios y sociedades anónimas estarían a nombre de familiares, y los ingresos se habrían utilizado para “sobornar a funcionarios”, según las pesquisas.

¿Dónde están los otros reos fugados?

El pasado miércoles 19 de noviembre, el director de la PNC informó en una citación con el diputado José Chic que al menos seis prófugos continúan en el país y que otros 10 huyeron a México, Honduras y Nicaragua.

“Hay algunos de los que definitivamente no se tiene ninguna información”, declaró el funcionario.

Cabecillas recapturados del Barrio 18:

Nicolás Xantes Sis, alias El Brown

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon

Melcin de León, alias Little Strong

Marlon Manolo Sincuir, alias Spectro

Ever Jhonatan Sinay Dionisio, alias Cartoon