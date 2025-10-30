México, Honduras y Nicaragua, lugares a donde posiblemente huyeron los reos fugado de Fraijanes 2

El personal de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil forma parte del equipo que busca a los cabecillas del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel Fraijanes 2.

Uno de los investigadores señaló que mantienen comunicación con otras instituciones para localizar a los pandilleros. Además, comentó que existen 16 alertas rojas por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para detener a los mareros en otros países.

“Estas alertas se solicitaron porque tenemos sospechas de que algunos pandilleros que evadieron los controles de Fraijanes 2 pudieron haber huido a México, Honduras o Nicaragua”, comentó.

Señaló que hay antecedentes de reos que, en años anteriores, se fugaron de las cárceles y escaparon hacia esas naciones.

“Principalmente intentan esconderse en México. Dos pandilleros del Barrio 18 se fueron a ese país luego de la evasión: uno regresó a Guatemala y fue asesinado, y otro fue extraditado”, explicó.

El investigador se refería a Josué Alberto Mendoza Zente, apodado el Smoking, quien fue asesinado el 28 de octubre del 2024 dentro de una iglesia evangélica ubicada en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez.

El 16 de noviembre del 2016 las autoridades reportaron que Mendoza se había fugado del sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, presuntamente con ayuda de los guardias del Sistema Penitenciario. Luego de su fuga, continuó sus operaciones desde Tapachula, Chiapas, México.

En julio del 2024 había vuelto a Guatemala para predicar en la iglesia Casa del Alfarero, detallaron las pesquisas en ese momento.

El otro pandillero extraditado es Rudy Augusto Ortiz Morales, también conocido como el Smoking, quien fue detenido en noviembre del año pasado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Cuatro días después fue trasladado a Guatemala.

Ortiz se fugó nuevamente, esta vez junto a otros 19 reos de Fraijanes 2. Según la PNC, cuatro de los prófugos fueron capturados.

Operativos y denuncias por reos fugados

El investigador indicó que continúan atendiendo las denuncias anónimas que ingresan a la Policía Nacional Civil y que se llevan a cabo operativos en áreas donde la población afirma haber visto a los reos.

El pasado 24 de octubre, David Custodio Boteo, director de la PNC, indicó que existe una línea de investigación que vincula a los reos fugados de Fraijanes 2 con el alquiler de helicópteros, los que estarían usando para movilizarse.

“Inclusive hay información que señala que están alquilando helicópteros para trasladarse de un lugar a otro; es algo que vamos a investigar”, comentó Custodio Boteo.

Alertas rojas de Interpol activas

Integrantes de la Rueda del Barrio 18 fugados:

Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias Cartoon, de la clica Los Crazy Gangsters.

Edwin René Ramírez Iboy, alias Chucho o Crosty, de la clica Master Dance Rap.

Fernando Muñoz Sinar, alias Happy, de la clica Solo para Locos.

Gerson Alexander Osorio Herrera, alias Ketchup, de la clica Wacos Locotes Sureños.

Carlos Estuardo Boch Ruiz, alias Little Men, de la clica Solo para Locos.

Edwin Roberto González Ortega, alias Psyco, de la clica Hollywood Gangsters.

Cabecillas de clicas del Barrio 18 fugados:

Rudy Augusto Ortiz Morales, alias Smoking, de la clica Imperial Gangsters.

Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias Snyper, de la clica Solo Raperos.

Kevin Amilear Ramos Aguilar y/o José Ángel Aroldo Ramos Aguilar, alias Travieso, de la clica Los Crazy Gangsters.

Julio Cristóbal Gómez Lic, alias Rabit, de la clica Crazy Rich.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias Yoker, de la clica Solo Raperos.

Esvin Estuardo Herrera Ardiano, alias Liro Spyder, de la clica Hollywood Gangsters.

Carlos Augusto Aguilar Escobar, cabecilla de la clica Master Dance Rap.

Milton Noel Najarro García, cabecilla de la clica Solo para Locos.

Sicarios y operadores fugados: